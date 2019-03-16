Продюсер Ruptly получил ранение во время протестов в Париже

Продюсер видеоагентства RT Ruptly получил ранение во время съёмок на протестах «жёлтых жилетов» в Париже в момент, когда вёл трансляцию беспорядков с места событий.

Продюсер направляется в больницу, в настоящее время он не в состоянии передвигаться самостоятельно.

Ранее полиция применила водомёты против «жёлтых жилетов» в Париже. В ходе предыдущей акции «жилетов» 9 марта полиция Парижа задержала 19 человек.

В декабре 2018 года корреспондент телеканала RT France Надеж Абдераззак была ранена в лицо в ходе протестов во французской столице.

Также 8 декабря стрингер Ruptly был окружён полицией и опрошен в агрессивной форме во время освещения протестов «жёлтых жилетов» в Париже.

Кроме того, 24 ноября при освещении протестов пострадала корреспондент RT Шарлотта Дубенски, 1 декабря — корреспондент телеканала RT International Питер Оливер и стрингер видеоагентства Ruptly, в тот же день во время беспорядков журналист RT France Люка Леже получил ранение.

В Министерстве иностранных дел России, комментируя эти сообщения, призвали власти Франции обеспечить безопасность журналистов во время протестов.