Парламент Эквадора приостановил работу на фоне протестов

Парламент Эквадора приостановил работу в связи с массовыми акциями протеста. Об этом сообщил депутат от движения CREO («Создавая возможности») Омеро Кастаньер.

«Национальное собрание приостановило свою деятельность; вчера координаторы различных законодательных органов встретились с председателем и вице-президентом собрания», — цитирует РИА Новости Кастаньера.

Он пояснил, что соответствующее решение было принято, «поскольку нет никаких гарантий, позволяющих членам собрания и должностным лицам посещать здание парламента».

3 октября глава Эквадора Ленин Морено объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за протестов, которые начались после принятия правительством экономических мер.