Число задержанных в Эквадоре в ходе протестов увеличилось до 570

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Правоохранительные органы Эквадора задержали в ходе протестов в стране 570 человек.
Число задержанных в Эквадоре в ходе протестов увеличилось до 570
  • Reuters

Об этом написал в Twitter помощник эквадорского президента Хуан Себастьян Ролдан.

«На сегодня задержаны 570 человек за порчу частного и государственного имущества, за блокировку движения на дорогах или насилие в отношении других людей», — указал он.

Вместе с этим Ролдан добавил, что суд и прокуратура должны предпринять действия, чтобы остановить волну преступности.

Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что представители правительства страны покидают столицу Кито после массовых протестов.

3 октября глава Эквадора объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за протестов, которые начались после принятия правительством экономических мер.

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