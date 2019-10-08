Число задержанных в Эквадоре в ходе протестов увеличилось до 570

Правоохранительные органы Эквадора задержали в ходе протестов в стране 570 человек.

Об этом написал в Twitter помощник эквадорского президента Хуан Себастьян Ролдан.

«На сегодня задержаны 570 человек за порчу частного и государственного имущества, за блокировку движения на дорогах или насилие в отношении других людей», — указал он.

Hasta hoy se han detenido 570 personas, por atentar contra bienes públicos y privados, por paralizar vías o que han violentado contra otras personas injustificadamente.



La justicia y la Fiscalía tendrán que tomar acciones para detener esta ola de delincuencia.@radioquitoec — Juan Sebastián Roldán (@juanseroldan) 8 октября 2019 г.

Вместе с этим Ролдан добавил, что суд и прокуратура должны предпринять действия, чтобы остановить волну преступности.

Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что представители правительства страны покидают столицу Кито после массовых протестов.

3 октября глава Эквадора объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за протестов, которые начались после принятия правительством экономических мер.