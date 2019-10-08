Правительство Эквадора покинуло столицу из-за массовых протестов
- Reuters
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на видеообращение эквадорского лидера.
Отмечается, что кабмин теперь будет находиться в портовом городе Гуаякиль.
Как указывает издание, ранее протестующие в Кито устроили массовые погромы, которые затронули как здания государственных учреждений, так и различные предприятия. Правоохранительные органы страны не смогли предотвратить большую часть нападений.
Ранее Морено обвинил экс-президента Эквадора Рафаэля Корреа и венесуэльского лидера Николаса Мадуро в протестах, которые охватили страну.
3 октября глава Эквадора объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за протестов, которые начались после принятия правительством экономических мер.