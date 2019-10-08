Правительство Эквадора покинуло столицу из-за массовых протестов

Короткая ссылка
Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что представители правительства страны покидают столицу Кито после массовых протестов.
Правительство Эквадора покинуло столицу из-за массовых протестов
  • Reuters

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на видеообращение эквадорского лидера.

Отмечается, что кабмин теперь будет находиться в портовом городе Гуаякиль. 

Как указывает издание, ранее протестующие в Кито устроили массовые погромы, которые затронули как здания государственных учреждений, так и различные предприятия. Правоохранительные органы страны не смогли предотвратить большую часть нападений.

Ранее Морено обвинил экс-президента Эквадора Рафаэля Корреа и венесуэльского лидера Николаса Мадуро в протестах, которые охватили страну.

3 октября глава Эквадора объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за протестов, которые начались после принятия правительством экономических мер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить