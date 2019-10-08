Правительство Эквадора покинуло столицу из-за массовых протестов

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что представители правительства страны покидают столицу Кито после массовых протестов.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на видеообращение эквадорского лидера.

Отмечается, что кабмин теперь будет находиться в портовом городе Гуаякиль.

Как указывает издание, ранее протестующие в Кито устроили массовые погромы, которые затронули как здания государственных учреждений, так и различные предприятия. Правоохранительные органы страны не смогли предотвратить большую часть нападений.

Ранее Морено обвинил экс-президента Эквадора Рафаэля Корреа и венесуэльского лидера Николаса Мадуро в протестах, которые охватили страну.

3 октября глава Эквадора объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за протестов, которые начались после принятия правительством экономических мер.