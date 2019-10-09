В Эквадоре ограничили передвижение у стратегических объектов

Президент Эквадора Ленин Морено принял решение ограничить свободное передвижение граждан около правительственных зданий и стратегических объектов на время действия режима чрезвычайного положения.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на указ эквадорского лидера.

«С понедельника по воскресенье с 20:00 до 05:00 нельзя будет передвигаться в районах, прилегающих к стратегическим зданиям и объектам, таким как здания, где находятся главные представительства органов власти, а также другим, которые определит командование вооруженных сил», — говорится в распоряжении.

3 октября глава Эквадора Ленин Морено объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за протестов, которые начались после принятия правительством экономических мер.