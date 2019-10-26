Президент Чили попросил правительство уйти в отставку из-за протестов

Президент Чили Себастьян Пиньера попросил министров подать в отставку для формирования нового правительства на фоне охвативших страну протестов.

«Я попросил всех министров подать в отставку, чтобы иметь возможность сформировать новый кабинет», — сказал Пиньера в своём обращении, опубликованном на странице в Twitter.

Президент призвал объединить усилия для того, чтобы «дать истинные, срочные и ответственные ответы на социальные требования чилийцев».

Также он отметил, что намерен отменить чрезвычайное положение во всех регионах начиная с воскресенья, 27 октября.

По данным El Pais, число демонстрантов в столице Чили Сантьяго возросло почти до 1,2 млн.

Ранее стало известно, что полиция начала разгон протестующих у президентского дворца в Сантьяго.

Отмечалось, что полицейские применяли водяные пушки и слезоточивый газ.

Как сообщала мэр Сантьяго Карла Рубилар, число митингующих в чилийской столице составило около миллиона человек.