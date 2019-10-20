Полицейские задержали почти 1500 человек в ходе протестов в Чили
Сотрудники правоохранительных органов Чили задержали 1462 человека в ходе протестов, охвативших всю страну.
Об этом сообщает радио BioBioChile со ссылкой на генпрокуратуру страны.
Уточняется, что в столичном регионе были задержаны 614 человек, а в других городах страны — 848 граждан.
Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в ходе беспорядков в Чили.
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