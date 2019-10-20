Четыре человека погибли в ходе беспорядков в Чили

По меньшей мере четыре человека погибли в результате беспорядков, охвативших Чили.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление командира пожарной команды Хохе Дурана.

Отмечается, что три человека погибли из-за пожара, возникшего в магазине во время беспорядков. Четвёртый человек также скончался в супермаркете, в котором произошло возгорание.

«Мы убирали помещение и обнаружили тело человека, сгоревшего в супермаркете», — сказал он.

Ранее стало известно, что в столице Чили Сантьяго введено чрезвычайное положение в связи с акциями протеста из-за повышения цен на проезд в метро. Позднее президент Чили Себастьян Пиньера ввёл аналогичный режим ещё в трёх городах страны.