Четыре человека погибли в ходе беспорядков в Чили

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По меньшей мере четыре человека погибли в результате беспорядков, охвативших Чили.
Четыре человека погибли в ходе беспорядков в Чили
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление командира пожарной команды Хохе Дурана.

Отмечается, что три человека погибли из-за пожара, возникшего в магазине во время беспорядков. Четвёртый человек также скончался в супермаркете, в котором произошло возгорание.

«Мы убирали помещение и обнаружили тело человека, сгоревшего в супермаркете», — сказал он.

Ранее стало известно, что в столице Чили Сантьяго введено чрезвычайное положение в связи с акциями протеста из-за повышения цен на проезд в метро. Позднее президент Чили Себастьян Пиньера ввёл аналогичный режим ещё в трёх городах страны.

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