Четыре человека погибли в ходе беспорядков в Чили
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление командира пожарной команды Хохе Дурана.
Отмечается, что три человека погибли из-за пожара, возникшего в магазине во время беспорядков. Четвёртый человек также скончался в супермаркете, в котором произошло возгорание.
«Мы убирали помещение и обнаружили тело человека, сгоревшего в супермаркете», — сказал он.
Ранее стало известно, что в столице Чили Сантьяго введено чрезвычайное положение в связи с акциями протеста из-за повышения цен на проезд в метро. Позднее президент Чили Себастьян Пиньера ввёл аналогичный режим ещё в трёх городах страны.