Президент Чили ввёл чрезвычайное положение в столице
- Reuters
Об этом сообщает AFP.
«Президент Чили объявляет чрезвычайное положение в столице после протестов», — указывает агентство.
#BREAKING Chile president declares state of emergency in capital after violent protests pic.twitter.com/vhWVLtwLov— AFP news agency (@AFP) 19 октября 2019 г.
Как уточняет ТАСС, недовольство митингующих вызвано повышением стоимости проезда в метро.
Ранее президент Эквадора Ленин Морено отозвал указ об отмене субсидий на бензин, который привёл к массовым протестам в стране.