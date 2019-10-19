Президент Чили ввёл чрезвычайное положение в столице

Президент Чили Себастьян Пиньера ввёл чрезвычайное положение в Сантьяго в связи с акциями протеста.

Reuters

Об этом сообщает AFP. «Президент Чили объявляет чрезвычайное положение в столице после протестов», — указывает агентство. #BREAKING Chile president declares state of emergency in capital after violent protests pic.twitter.com/vhWVLtwLov — AFP news agency (@AFP) 19 октября 2019 г. Как уточняет ТАСС, недовольство митингующих вызвано повышением стоимости проезда в метро. Ранее президент Эквадора Ленин Морено отозвал указ об отмене субсидий на бензин, который привёл к массовым протестам в стране.