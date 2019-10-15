Президент Эквадора аннулировал вызвавший протесты в стране указ
«Признать не имеющим действия указ 883 от 1 октября 2019 года… Незамедлительно приступить к разработке нового указа, который позволит проводить политику субсидирования», — говорится в документе, копия которого опубликована Морено в Twitter.
Ранее власти Эквадора договорились с митингующими о прекращении протестов на территории республики.
Впоследствии правительство Эквадора сняло режим чрезвычайного положения и комендантский час в столице Кито.