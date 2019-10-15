Президент Эквадора аннулировал вызвавший протесты в стране указ

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Президент Эквадора Ленин Морено отозвал указ об отмене субсидий на бензин, который привёл к массовым протестам в стране.

«Признать не имеющим действия указ 883 от 1 октября 2019 года… Незамедлительно приступить к разработке нового указа, который позволит проводить политику субсидирования», — говорится в документе, копия которого опубликована Морено в Twitter.

Ранее власти Эквадора договорились с митингующими о прекращении протестов на территории республики.

Впоследствии правительство Эквадора сняло режим чрезвычайного положения и комендантский час в столице Кито.

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