Президент Эквадора аннулировал вызвавший протесты в стране указ

Президент Эквадора Ленин Морено отозвал указ об отмене субсидий на бензин, который привёл к массовым протестам в стране.

«Признать не имеющим действия указ 883 от 1 октября 2019 года… Незамедлительно приступить к разработке нового указа, который позволит проводить политику субсидирования», — говорится в документе, копия которого опубликована Морено в Twitter.

Ранее власти Эквадора договорились с митингующими о прекращении протестов на территории республики.

Впоследствии правительство Эквадора сняло режим чрезвычайного положения и комендантский час в столице Кито.