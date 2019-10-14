В Эквадоре достигнуто соглашение о прекращении протестов

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Власти Эквадора заключили с митингующими соглашение о прекращении протестов на территории республики. Как сообщает El Comercio, власти приняли решение об отзыве указа эквадорского лидера Ленина Морено, который вызвал общенациональные протесты.

«Достигнуто соглашение между правительством и движением коренного населения. Указ 883, который отменял субсидии на топливо, был отозван», — говорится в сообщении издания, опубликованном в Twitter.

Кроме того, по данным издания, на основе соглашения стороны договорились прекратить протесты. 

Ранее стало известно, что протестующие отвергли предложение властей Эквадора о создании рабочей комиссии по пересмотру положений указа 883.  

По меньшей мере семь человек погибли и около 1,3 тыс. получили ранения в ходе протестов в Эквадоре.

3 октября в стране объявили режим чрезвычайного положения из-за протестов в связи с принятием правительством экономических мер.

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