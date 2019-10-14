Протестующие в Эквадоре не приняли предложение властей на переговорах

Короткая ссылка
Протестующие отвергли предложение властей Эквадора о создании рабочей комиссии по пересмотру положений указа президента республики, который вызвал общенациональную волну протестов.

«Мы считаем, что мы пришли сюда не для того, чтобы формировать комиссии. Наш запрос — отмена указа 883», — приводит ТАСС слова представителя протестующих.

Ранее стало известно, что по меньшей мере семь человек погибли и около 1,3 тыс. ранены в ходе продолжающихся в Эквадоре беспорядков.

12 октября эквадорский лидер Ленин Морено согласился пересмотреть декрет, отменяющий субсидии на топливо. Именно этот документ привёл к массовым протестам в стране.

3 октября в стране объявили режим чрезвычайного положения из-за протестов в связи с принятием правительством экономических мер.

Подробнее по теме — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить