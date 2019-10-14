Протестующие в Эквадоре не приняли предложение властей на переговорах
«Мы считаем, что мы пришли сюда не для того, чтобы формировать комиссии. Наш запрос — отмена указа 883», — приводит ТАСС слова представителя протестующих.
Ранее стало известно, что по меньшей мере семь человек погибли и около 1,3 тыс. ранены в ходе продолжающихся в Эквадоре беспорядков.
12 октября эквадорский лидер Ленин Морено согласился пересмотреть декрет, отменяющий субсидии на топливо. Именно этот документ привёл к массовым протестам в стране.
3 октября в стране объявили режим чрезвычайного положения из-за протестов в связи с принятием правительством экономических мер.
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