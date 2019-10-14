Протестующие в Эквадоре не приняли предложение властей на переговорах

Протестующие отвергли предложение властей Эквадора о создании рабочей комиссии по пересмотру положений указа президента республики, который вызвал общенациональную волну протестов.

«Мы считаем, что мы пришли сюда не для того, чтобы формировать комиссии. Наш запрос — отмена указа 883», — приводит ТАСС слова представителя протестующих.

Ранее стало известно, что по меньшей мере семь человек погибли и около 1,3 тыс. ранены в ходе продолжающихся в Эквадоре беспорядков.

12 октября эквадорский лидер Ленин Морено согласился пересмотреть декрет, отменяющий субсидии на топливо. Именно этот документ привёл к массовым протестам в стране.

3 октября в стране объявили режим чрезвычайного положения из-за протестов в связи с принятием правительством экономических мер.

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