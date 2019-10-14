В ходе протестов в Эквадоре пострадали свыше 1,3 тысячи человек

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Не менее семи человек погибли и около 1,3 тыс. ранены в ходе беспорядков в Эквадоре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные уполномоченного по правам человека республики.

По его информации, в ходе столкновений участников массовых акций с полицейскими погибли семь человек и ещё 1 тыс. 340 получили ранения. 

Ранее глава МВД Эквадора Мария Паула Ромо сообщила, что в результате массовых протестов пострадали более 400 человек, включая 86 сотрудников полиции.

12 октября стало известно, что эквадорский лидер Ленин Морено согласился пересмотреть декрет, отменяющий субсидии на топливо. Именно этот документ привёл к массовым протестам в стране.

3 октября в стране объявили режим чрезвычайного положения из-за протестов в связи с принятием правительством экономических мер.

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