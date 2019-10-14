В Эквадоре отменили режим ЧП и комендантский час

Правительство Эквадора отменило режим чрезвычайного положения во всей стране и комендантский час в столице Кито.

Об этом сообщает El Universo.

Отмечается, что соответствующее заявление сделал начальник объединённого командования ВС Эквадора генерал Рок Морейра.

Ранее власти Эквадора заключили с митингующими соглашение о прекращении протестов на территории страны.

3 октября в стране объявили режим чрезвычайного положения из-за протестов в связи с принятием правительством экономических мер. Позднее президент Эквадора Ленин Морено заявил о введении комендантского часа и военного контроля в столице страны.

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