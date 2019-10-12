Президент Эквадора ввёл комендантский час и военный контроль в столице

Президент Эквадора Ленин Морено заявил о введении комендантского часа и военного контроля в столице страны.

Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Я ввёл комендантский час и военный контроль в Кито и окрестностях. Он начнёт действовать с 15:00 (23:00 мск). Это облегчит действия правоохранительных органов против излишних проявлений насилия», — написал он.

Ранее сообщалось, что Морено пересмотрит вызвавший протесты в стране декрет.

9 октября Морено принял решение ограничить свободное передвижение граждан около правительственных зданий и стратегических объектов из-за беспорядков.

3 октября в стране объявили режим чрезвычайного положения из-за протестов в связи с принятием правительством экономических мер.

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