Президент Чили ввёл чрезвычайное положение ещё в трёх городах страны

Президент Чили Себастьян Пиньера из-за продолжающихся в стране протестов ввёл чрезвычайное положение в ещё трёх городах и соседних коммунах: Ла-Серена, Кокимбо и Ранкагуа. Ранее соответствующий режим был введён в столице латиноамериканского государства.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный бюллетень республики.

Отмечается, что в указанных в документе коммунах были назначены ответственные за национальную оборону в регионе, которые могут привлекать военных к обеспечению порядка.

Режим чрезвычайного положения был введён на 15 дней с возможностью продления.

Ранее стало известно, что в столице Чили Сантьяго введено чрезвычайное положение в связи с акциями протеста из-за повышения цен на проезд в метро.

20 октября Пиньера сообщил, что в стране приостановлено повышение цен на проезд в метро из-за беспорядков.