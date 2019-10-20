Президент Чили ввёл чрезвычайное положение ещё в трёх городах страны
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный бюллетень республики.
Отмечается, что в указанных в документе коммунах были назначены ответственные за национальную оборону в регионе, которые могут привлекать военных к обеспечению порядка.
Режим чрезвычайного положения был введён на 15 дней с возможностью продления.
Ранее стало известно, что в столице Чили Сантьяго введено чрезвычайное положение в связи с акциями протеста из-за повышения цен на проезд в метро.
20 октября Пиньера сообщил, что в стране приостановлено повышение цен на проезд в метро из-за беспорядков.