В Чили приостановили вызвавшее протесты повышение цен проезда в метро

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Президент Чили Себастьян Пиньера сообщил, что в стране было приостановлено повышение цен на проезд в метро, которое привело к массовым протестам.

«Мы приостановили повышение цен на проезд в метро, что потребует принятие закона, которое должно быть быстрым, до тех пор, пока мы не достигнем договорённостей, которые позволят нам лучше защитить граждан на фоне роста... цен на нефть, который произошёл в последние месяцы и стал причиной повышения тарифов», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее стало известно, что в столице Чили Сантьяго было введено чрезвычайное положение в связи с акциями протеста из-за повышения цен на проезд в метро.

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