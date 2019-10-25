В Чили эвакуировали здание национального конгресса из-за беспорядков
- Reuters
Об этом сообщает телеканал 24 Horas.
Уточняется, что группа людей устроила беспорядки возле здания, а после попыталась проникнуть в него, в связи с чем сотрудники службы безопасности приняли решение вывести людей из конгресса.
Ранее сообщалось, что число жертв беспорядков в Чили достигло 18 человек.
20 октября стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Чили задержали 1462 человека в ходе протестов, охвативших всю страну.
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала власти и граждан Чили начать диалог, чтобы разрешить сложившийся кризис в стране.