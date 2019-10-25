В Чили эвакуировали здание национального конгресса из-за беспорядков

Здание национального конгресса Чили эвакуировали из-за попыток протестующих взять его штурмом.

Об этом сообщает телеканал 24 Horas.

Уточняется, что группа людей устроила беспорядки возле здания, а после попыталась проникнуть в него, в связи с чем сотрудники службы безопасности приняли решение вывести людей из конгресса.

Ранее сообщалось, что число жертв беспорядков в Чили достигло 18 человек.

20 октября стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Чили задержали 1462 человека в ходе протестов, охвативших всю страну.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала власти и граждан Чили начать диалог, чтобы разрешить сложившийся кризис в стране.