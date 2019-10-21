В ООН призвали к диалогу для разрешения кризиса в Чили

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Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала власти и граждан Чили начать диалог, чтобы разрешить сложившийся кризис в стране.
В ООН призвали к диалогу для разрешения кризиса в Чили
  • Reuters

«Нужен открытый и искренний диалог всех заинтересованных сторон, чтобы помочь разрешить эту ситуацию, в том числе и тщательное исследование широкого спектра социально-экономических проблем, лежащих в основе данного кризиса», — цитирует её РИА Новости.

Бачелет призвала протестующих проводить манифестации мирно, а правительство — сотрудничать со всеми гражданами, чтобы успокоить ситуацию.

Она также выразила обеспокоенность в связи с насилием и разрушениями, которые сопровождали протесты. По её мнению, все эти факты должны стать «предметом независимых, беспристрастных и прозрачных расследований».

Ранее стало известно, что число погибших в результате протестов в Чили возросло до десяти.

20 октября сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Чили задержали 1462 человека в ходе протестов, охвативших всю страну.

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