В ООН призвали к диалогу для разрешения кризиса в Чили

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала власти и граждан Чили начать диалог, чтобы разрешить сложившийся кризис в стране.

«Нужен открытый и искренний диалог всех заинтересованных сторон, чтобы помочь разрешить эту ситуацию, в том числе и тщательное исследование широкого спектра социально-экономических проблем, лежащих в основе данного кризиса», — цитирует её РИА Новости.

Бачелет призвала протестующих проводить манифестации мирно, а правительство — сотрудничать со всеми гражданами, чтобы успокоить ситуацию.

Она также выразила обеспокоенность в связи с насилием и разрушениями, которые сопровождали протесты. По её мнению, все эти факты должны стать «предметом независимых, беспристрастных и прозрачных расследований».

Ранее стало известно, что число погибших в результате протестов в Чили возросло до десяти.

20 октября сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Чили задержали 1462 человека в ходе протестов, охвативших всю страну.