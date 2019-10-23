Число жертв беспорядков в Чили достигло 18 человек

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Число жертв беспорядков в Чили достигло 18 человек.
Число жертв беспорядков в Чили достигло 18 человек
  • Reuters

Об этом сообщает Publimetro со ссылкой на замглавы МВД страны Родриго Убилью.

Он отметил, что за последние 24 часа погибли три человека, двое из них — в Сан-Педро-де-ла-Пасе, когда на группу протестующих наехал автомобиль.

20 октября сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Чили задержали 1462 человека в ходе протестов, охвативших всю страну.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала власти и граждан Чили начать диалог, чтобы разрешить сложившийся кризис в стране.

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