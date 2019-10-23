Два человека погибли при наезде машины на протестующих в Чили

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Два человека погибли и 19 пострадали в результате наезда автомобиля на группу демонстрантов в чилийском городе Сан-Педро-де-ла-Пас.

Об этом сообщает BioBioChile.

Уточняется, что в результате происшествия погибли 20-летний мужчина и пятилетний мальчик.

По имеющимся данным, автомобиль въехал в толпу на высокой скорости. Находившиеся на месте происшествия люди перевернули машину, когда она остановилась, и начали бить водителя.

Все пострадавшие были госпитализированы.

Ранее стало известно, что число погибших в результате протестов в Чили достигло 15.

20 октября сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Чили задержали 1462 человека в ходе протестов, охвативших всю страну.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала власти и граждан Чили начать диалог, чтобы разрешить сложившийся кризис в стране.




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