Число погибших в результате протестов в Чили возросло до 15

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Число погибших в результате протестов в Чили увеличилось до 15. Об этом сообщил замглавы МВД Родриго Убилья.
Число погибших в результате протестов в Чили возросло до 15
  • Reuters

«На сегодняшний день погибли 15 человек по всей стране, 11 из них — в столичном регионе, все они стали жертвами пожаров и грабежей в торговых центрах», — цитирует BioBioChile Убилью.

Ранее стало известно о десяти погибших.

20 октября сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Чили задержали 1462 человека в ходе протестов, охвативших всю страну.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала власти и граждан Чили начать диалог, чтобы разрешить сложившийся кризис в стране.

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