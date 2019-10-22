Число погибших в результате протестов в Чили возросло до 15
- Reuters
«На сегодняшний день погибли 15 человек по всей стране, 11 из них — в столичном регионе, все они стали жертвами пожаров и грабежей в торговых центрах», — цитирует BioBioChile Убилью.
Ранее стало известно о десяти погибших.
20 октября сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Чили задержали 1462 человека в ходе протестов, охвативших всю страну.
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала власти и граждан Чили начать диалог, чтобы разрешить сложившийся кризис в стране.