«Переосмыслить глобальные отношения»: президент Аргентины поддержал предложения Путина по улучшению связей внутри БРИКС

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что поддерживает предложение Владимира Путина по улучшению связей внутри группы БРИКС. Ранее российский лидер заявил, что РФ в рамках председательства в БРИКС в следующем году запланировала порядка 200 мероприятий и рассчитывает провести большую работу по укреплению объединения. Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года. Эксперты отмечают, что РФ серьёзно подходит к работе в формате БРИКС и к вопросу более глубокой интеграции между его участниками.

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил о поддержке предложения Владимира Путина по улучшению связей внутри группы БРИКС. Об этом он сообщил на международном форуме «Один пояс — один путь» в Пекине.

«Мы смогли вступить в БРИКС — группу стран, которая предлагает переосмыслить глобальные отношения, отбросив гегемонизм и проявив уважение к мультилатерализму. Также отмечу выдвинутое президентом Путиным предложение по работе в рамках БРИКС и по улучшению коммуникации между нашими странами», — заявил Фернандес.

Аргентина официально станет членом БРИКС с 1 января 2024 года. Вместе с ней к формату в новом году присоединятся Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Новые члены были приняты в организацию по итогам XV саммита БРИКС, который прошёл в конце августа в Йоханнесбурге.

Российские предложения

В начале октября в рамках пленарной сессии Валдайского форума президент России сообщил, что в 2024-м Москва продолжит укреплять объединение в год своего председательства в БРИКС.

«Мы впервые будем проводить саммит с участием новых членов организации. 200 мероприятий мы запланировали в рамках БРИКС. За год будет, уверен, проведена очень большая позитивная работа по укреплению организации, которая становится всё более и более авторитетной, мощной, и это, безусловно, пойдёт на пользу и членам организации, и всему международному сообществу», — подчеркнул Владимир Путин.

Он также напомнил, что Россия стояла у истоков объединения.

«Сначала мы предложили собраться втроём: Россия, Индия и Китай. И договорились о том, что будем собираться на регулярной основе. Так возник РИК — Россия, Индия, Китай. Потом Бразилия изъявила желание и готовность присоединиться к этим дискуссиям — БРИК получился. А потом Южная Африка — и получился БРИКС», — рассказал Путин.

Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в XV саммите БРИКС

РИА Новости

© Михаил Климентьев

Сейчас настало время новой волны расширения этой организации, отметил президент РФ.

«На мой взгляд, это очень важно. Это свидетельствует о росте авторитета и, что самое главное, желании присоединиться к такому формату, который никого ни к чему не обязывает, никому ничего не навязывает, а просто создаёт условия для поиска компромиссов и решения тех вопросов, в решении которых заинтересованы все страны-участницы. Мы этому рады, считаем, что это позитивный процесс», — сказал Владимир Путин.

Ранее российский лидер заявил, что очередной саммит БРИКС планируется провести в октябре 2024 года в Казани. Кроме того, будут проведены и мероприятия в формате БРИКС+. По словам Путина, более чем в десяти городах РФ состоятся порядка 200 политических, экономических и общественных мероприятий, а председательство Москвы будет проходить под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

Также на саммите в Йоханнесбурге российский лидер выдвинул предложение об учреждении в рамках БРИКС постоянно действующей комиссии по транспорту, которая занялась бы развитием логистических и транспортных коридоров, в частности проектом «Север — Юг».

«В случае согласия партнёров российская сторона могла бы отработать эту идею в рамках председательства в БРИКС в 2024 году», — отметил Путин.

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Напомним, что организационная структура БРИК оформилась в 2006 году, а первый саммит на уровне глав государств прошёл в 2009 году в Екатеринбурге. С тех пор лидеры стран проводят ежегодные встречи. В 2011 году к группе присоединилась ЮАР.

БРИКС — это неформальное объединение стран, цель которого состоит в развитии прагматичного и открытого диалога между участниками. При этом БРИКС имеет неблоковый характер и его деятельность не направлена против третьих стран. Кроме встреч лидеров стран группы, БРИКС организует переговоры на уровне глав МИД и других профильных министерств: в рамках организации действует более 20 форматов диалога.

В своём обращении на саммите БРИКС в Йоханнесбурге Владимир Путин подчеркнул, что организация «по праву утвердилась на глобальной арене в качестве авторитетной структуры, влияние которой в мировых делах последовательно укрепляется».

Члены БРИКС единодушно выступают в пользу формирования многополярного миропорядка, по-настоящему справедливого и основанного на международном праве при соблюдении ключевых принципов Устава ООН, включая суверенное право и уважение права каждого народа на собственную модель развития, отметил российский лидер.

Новая интеграция

Аргентина, которая с 2024 года станет членом БРИКС, уже сейчас осознаёт важность эффективной коммуникации и взаимодействия с другими членами объединения, отметил в комментарии RT профессор факультета международных отношений СПбГУ Руслан Костюк.

«Для Аргентины важна интеграция в рамках БРИКС, во многом из-за сложной финансово-экономической ситуации: там большая инфляция, внешний долг и безработица. Поэтому для Аргентины важно развитие коммуникации со странами БРИКС, которые могут помочь ей решить эти проблемы», — пояснил политолог.

Заседание БРИКС в Йоханнесбурге

РИА Новости

© МИД РФ

Россия разделяет идею о расширении БРИКС, но при этом прилагает усилия, чтобы оно не сказалось на эффективности формата, добавил Костюк. В свою очередь, новые члены явно заинтересованы в развитии многополярности, которую продвигает российская сторона, считает эксперт.

«Все эти страны выступают за изменение международных отношений в пользу мультиполярности и многосторонней дипломатии, в пользу нового, более справедливого мирового порядка. При этом все эти государства представляют разные социально-политические системы, общественные культуры. БРИКС — это очень гибкая структура, участники которой позиционируют себя как новые, поднимающиеся страны мировой экономики. Это не Евросоюз или Организация американских государств», — отметил эксперт.

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Все члены БРИКС выступают за демократизацию глобальных процессов, однако это не одномоментный процесс, и он будет зависеть от степени интеграции стран внутри БРИКС.

«Это, в свою очередь, зависит в целом от развития международных отношений в самых разных регионах», — подчеркнул Руслан Костюк.

Россия очень серьёзно относится к формату БРИКС и прилагает усилия, чтобы укрепить его и сделать работу площадки более слаженной и продуктивной, отметил в разговоре с RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

«Россия всегда серьёзно относилась к БРИКС. МИД ведёт серьёзную организационную работу, чтобы сделать БРИКС более связанной организацией. Проводится аналитическая работа, которая изучает формат и его перспективы. В России к БРИКС есть большой интерес, особенно сейчас, во время противостояния западным санкциям», — подчеркнул эксперт.

Интерес новых стран к БРИКС говорит о высоком потенциале этого формата, считает Козюлин.