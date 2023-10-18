«Переосмыслить глобальные отношения»: президент Аргентины поддержал предложения Путина по улучшению связей внутри БРИКС
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил о поддержке предложения Владимира Путина по улучшению связей внутри группы БРИКС. Об этом он сообщил на международном форуме «Один пояс — один путь» в Пекине.
«Мы смогли вступить в БРИКС — группу стран, которая предлагает переосмыслить глобальные отношения, отбросив гегемонизм и проявив уважение к мультилатерализму. Также отмечу выдвинутое президентом Путиным предложение по работе в рамках БРИКС и по улучшению коммуникации между нашими странами», — заявил Фернандес.
Аргентина официально станет членом БРИКС с 1 января 2024 года. Вместе с ней к формату в новом году присоединятся Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Новые члены были приняты в организацию по итогам XV саммита БРИКС, который прошёл в конце августа в Йоханнесбурге.
Российские предложения
В начале октября в рамках пленарной сессии Валдайского форума президент России сообщил, что в 2024-м Москва продолжит укреплять объединение в год своего председательства в БРИКС.
«Мы впервые будем проводить саммит с участием новых членов организации. 200 мероприятий мы запланировали в рамках БРИКС. За год будет, уверен, проведена очень большая позитивная работа по укреплению организации, которая становится всё более и более авторитетной, мощной, и это, безусловно, пойдёт на пользу и членам организации, и всему международному сообществу», — подчеркнул Владимир Путин.
Он также напомнил, что Россия стояла у истоков объединения.
«Сначала мы предложили собраться втроём: Россия, Индия и Китай. И договорились о том, что будем собираться на регулярной основе. Так возник РИК — Россия, Индия, Китай. Потом Бразилия изъявила желание и готовность присоединиться к этим дискуссиям — БРИК получился. А потом Южная Африка — и получился БРИКС», — рассказал Путин.
- Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в XV саммите БРИКС
- РИА Новости
- © Михаил Климентьев
Сейчас настало время новой волны расширения этой организации, отметил президент РФ.
«На мой взгляд, это очень важно. Это свидетельствует о росте авторитета и, что самое главное, желании присоединиться к такому формату, который никого ни к чему не обязывает, никому ничего не навязывает, а просто создаёт условия для поиска компромиссов и решения тех вопросов, в решении которых заинтересованы все страны-участницы. Мы этому рады, считаем, что это позитивный процесс», — сказал Владимир Путин.
Ранее российский лидер заявил, что очередной саммит БРИКС планируется провести в октябре 2024 года в Казани. Кроме того, будут проведены и мероприятия в формате БРИКС+. По словам Путина, более чем в десяти городах РФ состоятся порядка 200 политических, экономических и общественных мероприятий, а председательство Москвы будет проходить под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».
Также на саммите в Йоханнесбурге российский лидер выдвинул предложение об учреждении в рамках БРИКС постоянно действующей комиссии по транспорту, которая занялась бы развитием логистических и транспортных коридоров, в частности проектом «Север — Юг».
«В случае согласия партнёров российская сторона могла бы отработать эту идею в рамках председательства в БРИКС в 2024 году», — отметил Путин.
Напомним, что организационная структура БРИК оформилась в 2006 году, а первый саммит на уровне глав государств прошёл в 2009 году в Екатеринбурге. С тех пор лидеры стран проводят ежегодные встречи. В 2011 году к группе присоединилась ЮАР.
БРИКС — это неформальное объединение стран, цель которого состоит в развитии прагматичного и открытого диалога между участниками. При этом БРИКС имеет неблоковый характер и его деятельность не направлена против третьих стран. Кроме встреч лидеров стран группы, БРИКС организует переговоры на уровне глав МИД и других профильных министерств: в рамках организации действует более 20 форматов диалога.
В своём обращении на саммите БРИКС в Йоханнесбурге Владимир Путин подчеркнул, что организация «по праву утвердилась на глобальной арене в качестве авторитетной структуры, влияние которой в мировых делах последовательно укрепляется».
Члены БРИКС единодушно выступают в пользу формирования многополярного миропорядка, по-настоящему справедливого и основанного на международном праве при соблюдении ключевых принципов Устава ООН, включая суверенное право и уважение права каждого народа на собственную модель развития, отметил российский лидер.
Новая интеграция
Аргентина, которая с 2024 года станет членом БРИКС, уже сейчас осознаёт важность эффективной коммуникации и взаимодействия с другими членами объединения, отметил в комментарии RT профессор факультета международных отношений СПбГУ Руслан Костюк.
«Для Аргентины важна интеграция в рамках БРИКС, во многом из-за сложной финансово-экономической ситуации: там большая инфляция, внешний долг и безработица. Поэтому для Аргентины важно развитие коммуникации со странами БРИКС, которые могут помочь ей решить эти проблемы», — пояснил политолог.
- Заседание БРИКС в Йоханнесбурге
- РИА Новости
- © МИД РФ
Россия разделяет идею о расширении БРИКС, но при этом прилагает усилия, чтобы оно не сказалось на эффективности формата, добавил Костюк. В свою очередь, новые члены явно заинтересованы в развитии многополярности, которую продвигает российская сторона, считает эксперт.
«Все эти страны выступают за изменение международных отношений в пользу мультиполярности и многосторонней дипломатии, в пользу нового, более справедливого мирового порядка. При этом все эти государства представляют разные социально-политические системы, общественные культуры. БРИКС — это очень гибкая структура, участники которой позиционируют себя как новые, поднимающиеся страны мировой экономики. Это не Евросоюз или Организация американских государств», — отметил эксперт.
Все члены БРИКС выступают за демократизацию глобальных процессов, однако это не одномоментный процесс, и он будет зависеть от степени интеграции стран внутри БРИКС.
«Это, в свою очередь, зависит в целом от развития международных отношений в самых разных регионах», — подчеркнул Руслан Костюк.
Россия очень серьёзно относится к формату БРИКС и прилагает усилия, чтобы укрепить его и сделать работу площадки более слаженной и продуктивной, отметил в разговоре с RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.
«Россия всегда серьёзно относилась к БРИКС. МИД ведёт серьёзную организационную работу, чтобы сделать БРИКС более связанной организацией. Проводится аналитическая работа, которая изучает формат и его перспективы. В России к БРИКС есть большой интерес, особенно сейчас, во время противостояния западным санкциям», — подчеркнул эксперт.
Интерес новых стран к БРИКС говорит о высоком потенциале этого формата, считает Козюлин.
«В рамках БРИКС участники могут реализовывать свои интересы как члены мирового сообщества. БРИКС становится альтернативой таким группам, как G7 и G20, и с расширением формата появляются новые возможности для взаимодействия. Ежегодные саммиты глав государств — это верхушка айсберга, есть ещё очень много самых разнообразных форматов и уровней взаимодействия между участниками БРИКС. Россия всё это постарается задействовать максимально эффективно», — заключил собеседник RT.
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