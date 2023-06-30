Прагматичный подход: Эфиопия подала заявку на присоединение к БРИКС

Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС и надеется на положительное решение со стороны стран — членов объединения, заявил официальный представитель МИД республики Мелес Алем. Ранее официальный запрос на присоединение к группе направили Аргентина, Иран, Алжир, Бангладеш и Египет. С точки зрения политологов, заинтересованность целого ряда государств во вступлении в БРИКС прежде всего продиктована текущей геополитической обстановкой. В современном мире это перспективное международное объединение выступает гарантом стабильности, отмечают аналитики.

Эфиопия официально подала заявку на вступление в БРИКС и рассчитывает на положительное решение при её рассмотрении, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел республики Мелес Алем.

«Мы ожидаем, что страны БРИКС положительно ответят на нашу заявку», — цитирует его ТАСС.

Ранее аналогичные прошения подали Иран, Аргентина, Алжир, Египет и Бангладеш. Многие государства выражают интерес к сотрудничеству с объединением.

Каскадное расширение

Замглавы российского МИД Сергей Рябков в середине июня сообщил, что число стран, желающих присоединиться к БРИКС, продолжает расти и уже приближается к 20.

«Список претендентов продолжает пополняться. Количество государств, заинтересованных в том, чтобы войти в состав этого объединения, приближается к двум десяткам. Это отражение возрастающей и уже очень существенной роли БРИКС на международной арене как объединения единомышленников, я хотел бы это подчеркнуть», — сказал дипломат в интервью ТАСС.

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По его словам, сейчас идут обсуждения относительно критериев вхождения в БРИКС.

«Углублённый разговор по данному сюжету состоялся на встрече министров иностранных дел БРИКС как в «пятёрочном» формате самих участников БРИКС, так и в формате «пятёрка» БРИКС плюс так называемые друзья БРИКС в Кейптауне в первых числах июня. Между этой встречей и саммитом объединения в конце августа предстоят дополнительные контакты, дополнительные обсуждения», — рассказал Рябков.

Помощник российского президента Юрий Ушаков также сообщал, что «очень много стран, и больших, и средних», заинтересованы в том, чтобы подключиться к работе БРИКС.

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«Некоторые заявляют откровенно о своём участии в качестве полнокровных членов, причём просят принять их немедленно, другие страны заинтересованы в том, чтобы поддерживать возможное сотрудничество, быть партнёрами по диалогу с этой организацией, там много разных схем», — отметил он.

По словам Ушакова, авторитет БРИКС настолько велик, что «сейчас в буквальном смысле завал заявок на подключение к этой организации», однако требуется согласовать параметры участия всех стран.

«Всё не так просто, сейчас эксперты соответствующих стран этим заняты. Тут важно, конечно, использовать заинтересованность и никого, естественно, не отпихивать. Но вместе с тем нужно сделать так, чтобы эта организация по-прежнему работала в консолидированном формате, не размытом какими-то различными подходами, которые глубоко не совпадают с интересами стран-основателей», — пояснил он.

Очередной саммит объединения пройдёт 22—24 августа в Йоханнесбурге. В начале 2023 года председательство в БРИКС перешло от Китая к ЮАР.

Развитие диалога

Напомним, что организационная структура БРИК оформилась в 2006-м. Практическое взаимодействие группы (тогда в неё входило четыре государства) началось в сентябре того же года на полях сессии Генассамблеи ООН. Первый саммит на уровне глав государств прошёл в 2009 году в Екатеринбурге. С тех пор лидеры стран проводят ежегодные встречи. В 2011-м к группе присоединилась ЮАР, после чего объединение получило название БРИКС.

Это неформальное объединение стран, цель которого заключается в развитии прагматичного и открытого диалога между участниками. При этом БРИКС имеет неблоковый характер и не направлено против третьих стран.

Кроме встреч лидеров стран группы, БРИКС организует переговоры на уровне глав МИД и других профильных министерств. В рамках организации действует более 20 форматов диалога, в том числе по таким направлениям, как изменение климата, борьба с бедностью, продовольственная безопасность и другим.

«Альтернативная реальность»

По мнению генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, рост числа заявок на вступление в БРИКС со стороны различных государств обусловлен геополитической обстановкой.

«Это общий тренд. Страны становятся в очередь, чтобы вступить в БРИКС, так как оно формирует альтернативную инвестиционную реальность без долларовой системы и без санкций. Всё больше государств опасаются введения рестрикций под разными предлогами с целью подчинения национальной экономики. Из-за этого альтернативные системы вызывают интерес. При этом в БРИКС входят Россия и Китай, что служит гарантией стабильности», — считает политолог.

Символика БРИКС

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При этом, по его словам, в данном случае попытки Запада демонизировать РФ и КНР не играют особой роли.

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«Имиджевые препятствия не очень серьёзны. Страны, испытывающие интерес к формату БРИКС, настроены прагматически. Они видят, насколько Россия эффективно противодействует санкциям, и для них это означает, что модели для сопротивления ограничениям есть», — отметил эксперт.

Кроме того, страны, претендующие на членство в БРИКС, понимают, что это способ укрепить национальные экономики и противостоять возможной повторной колонизации, считает Мухин.

«Западная глобалистская модель оказалась маскировкой: санкции как инструмент давления и вместо международных правил, по сути, попытка реколонизации. Западный мир достаточно узок. Вскоре выяснится, что этим странам не хватает ресурсов и технологий», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, политолог Андрей Манойло назвал БРИКС прежде всего перспективным международным экономическим объединением.

«Его влияние растёт. В следующем году председательство БРИКС перейдёт к России, и страны тянутся к членам организации как к экономическим флагманам. Теми, кто подаёт заявки, движут экономические интересы. Экономика диктует свои законы, правила поведения, и демонизация здесь бессильна. Государствам важны их интересы и выгоды, а БРИКС — это объединение мощнейших экономик мира, и многие осознают, что членство в нём предоставляет целый спектр преимуществ», — пояснил политолог.

Расширение такого объединения стран будет иметь позитивный эффект как для всего мира, так и для России, считает аналитик.

«Что касается Москвы и её интересов, то, безусловно, расширение БРИКС — это позитивная тенденция. БРИКС — это пространство, где Россия играет одну из ведущих ролей», — заключил Манойло.