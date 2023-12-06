Исторический вопрос: зачем Венесуэла объявила регион Эссекибо частью своей территории
- Николас Мадуро и вид на спорную территорию Эссекибо
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Спорная территория Эссекибо станет «зоной интегральной обороны» и войдёт в состав нового административного образования Венесуэлы, заявил президент Николас Мадуро в ходе заседания федерального совета правительства.
«Создаётся Зона интегральной обороны Гайана-Эссекибо с тремя зонами развития... зависящими в военном и административном отношении от Региона интегральной обороны Гайана», — сказал президент Венесуэлы.
Мадуро также дал иностранным нефтяным компаниям, работающим в неделимитированной акватории, три месяца на то, чтобы прекратить деятельность в этом районе.
«Я предлагаю всем этим компаниям в течение трёх месяцев отказаться от операций в морской акватории, подлежащей делимитации. Мы готовы к диалогу», — заявил политик.
Мадуро также сообщил, что государственная нефтяная компания PDVSA и государственный производитель железа и стали CVG создадут подразделения для работы в новом регионе страны.
Позднее министры иностранных дел Венесуэлы и Гайаны обсудили территориальный спор вокруг Эссекибо и согласились поддерживать контакты.
В поисках исторической справедливости
Напомним, 3 декабря в Венесуэле состоялся референдум в защиту притязаний Каракаса на территорию Эссекибо, которая находится в соседней Гайане. Подавляющее большинство граждан проголосовали за присоединение региона к Венесуэле.
Власти Гайаны после этого заявили, что страна обратится за помощью в Совбез ООН, если Венесуэла предпримет какие-либо шаги после референдума, который Гайана пыталась остановить с помощью срочного обращения в Международный суд (ICJ) в Гааге.
«Любые действия или попытки предпринять какие-либо действия в соответствии с референдумом приведут к необходимости обратиться в Совет Безопасности ООН в качестве пострадавшей стороны», — цитирует AFP генпрокурора Гайаны Анила Нандлалла.
- Река Эссекибо
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Он заявил, что Гайана будет ссылаться на статьи 41 и 42 Устава ООН, которые могут подразумевать санкции или военные действия для поддержания или восстановления международного мира и безопасности.
«В военном плане он (СБ ООН. — RT) может санкционировать использование вооружённых сил странами-членами для оказания поддержки в том, что касается осуществления постановлений Международного суда», — сказал Нандлалл.
В свою очередь, президент Гайаны Ирфаан Али заявил, что вооружённые силы страны приведены в состояние повышенной боевой готовности, а Венесуэла «объявила себя страной вне закона».
Ситуацию также прокомментировали в Госдепе США. Представитель службы Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон поддерживает мирное урегулирование пограничных споров, однако сослался на решение, которое было вынесено ещё в XIX веке.
«Решение 1899 года, определившее сухопутную границу между Венесуэлой и Гайаной, должно соблюдаться до тех пор, пока стороны не придут к новому соглашению или компетентный юридический орган не примет иного решения. Поэтому мы призываем Венесуэлу и Гайану продолжать поиски мирного урегулирования их спора. Этот вопрос не решить посредством референдума», — заявил представитель Госдепа США на брифинге для прессы.
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Спор за регион Эссекибо между Венесуэлой и соседней Гайаной продолжается с XIX века. Во время войны за независимость испанских колоний (в число которых входила и Венесуэла) этот регион был взят под контроль Британской империей и присоединён к Гайане, в то время находившейся в её владениях.
Речь идёт о территории к западу от реки Эссекибо общей площадью почти 160 тыс. кв. км. Регион занимает примерно три четверти площади Гайаны и находится под её управлением.
В 1966 году, после обретения Гайаной независимости от Великобритании, стороны спора подписали Женевское соглашение о необходимости поиска его решения. Однако оно не было реализовано, и регион сохранил статус гайанской территории.
Большая часть Эссекибо представляет собой непроходимые джунгли. Однако в 2015 году там были обнаружены значительные запасы газа и нефти, после чего Венесуэла вновь заявила о претензиях на регион. В 2018 году власти Гайаны обратились в Международный суд ООН для подтверждения своих границ, однако иск был принят на рассмотрение только пять лет спустя — в апреле 2023-го.
В беседе с RT гендиректор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской разъяснил причины территориального спора между Венесуэлой и Гайаной.
«Эта территория была оккупирована Британской империей, то есть украдена у Венесуэлы. И Венесуэла об этом никогда не забывала. Перед тем как Британская Гвиана в 1966 году объявила о своей независимости от Великобритании, у них с Венесуэлой была договорённость провести мирные переговоры, создать комиссию, которая установит границы спорных территорий», — пояснил эксперт.
Тем не менее этого не произошло, потому что Великобритания оказала политическое давление и объявила о независимости Гайаны вместе с оккупированной территорией, подчеркнул он.
«Периодически страсти вокруг Эссекибо вспыхивали и ранее, но большую часть времени всё было тихо, потому что там не велась экономическая деятельность, не было военного присутствия», — заметил эксперт.
Однако в 2015 году здесь были обнаружены крупные нефтяные месторождения, концессии на разработку которых были выданы западным компаниям, рассказал Лидовской.
Политическое решение
По его словам, Гайана и некоторые страны Запада хотят обвинить Венесуэлу в незаконном присвоении территорий.
«Однако Женевское соглашение 1966 года, которое должно было определить судьбу Эссекибо, не было выполнено. Принадлежность этой территории не была определена оговорённым и правовым путём, и на ней нельзя было вести никакую экономическую деятельность или размещать военных», — констатировал эксперт.
- Николас Мадуро на митинге в поддержку референдума по Эссекибо
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По мнению специалиста, сейчас ситуация находится не в той стадии, когда можно говорить о каких-либо конфликтах. Венесуэла не делала никаких шагов, которые бы демонстрировали её намерение применить силу для решения этого вопроса, добавил он.
«Всё, что они хотят, — решить проблему дипломатическим путём. В этой ситуации очень сложно прогнозировать конфликт. Однако полностью отрицать вероятность военного конфликта нельзя. Теоретически он возможен. Дальнейшее развитие событий зависит от того, будут ли проводиться какие-либо провокации против Венесуэлы», — отметил Лидовской.
Как пояснил в разговоре с RT декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС при президенте РФ Александр Чичин, шаг президента Венесуэлы является логичным, так как принадлежность Эссекибо к Гайане была определена неправовым путём.
«Речь не идёт об оккупации этой территории Венесуэлой, речь идёт о том, чтобы заново вернуться к рассмотрению этого вопроса. А пока Мадуро хочет ввести предварительные меры, например прекратить концессию компании ExxonMobil, чтобы обсуждение этого вопроса началось сначала», — отметил эксперт.
О каких-либо военных последствиях для региона в связи с решением Каракаса говорить пока преждевременно, пояснил собеседник RT.
«Это политический вопрос. Просто происходит пересмотр колониальных реалий, которые были установлены державами Запада ещё в XIX веке. То, что делает Мадуро, — это исправление наследия, оставленного там Великобританией. Кроме того, существует вопрос положения местного индейского населения, которое практически не изменилось в Гайане с колониальных времён. И эту тему тоже поднимает Мадуро», — пояснил Чичин.
Сейчас Венесуэла получила возможность решить этот вопрос, так как США теперь зависят от венесуэльской нефти — в октябре Вашингтон смягчил санкции против нефтегазового сектора страны, напомнил политолог.
«Отношения с США нормализовались со времён администрации Трампа. Также стабилизировались отношения и с соседней Колумбией. Интересы Венесуэлы понятны лидерам соседних стран. Мадуро и внутри страны чувствует себя вполне уверенно. Он готовится к выборам в следующем году, и для него это тоже хорошая стартовая площадка», — считает эксперт.
При этом заявление президента Венесуэлы о готовности к переговорам по вопросу нефтедобычи говорит о том, что он согласен и на компромиссное решение, подчеркнул Чичин.
«Военное решение этого вопроса не требуется. И Мадуро себе это целью не ставит. Он просто может действовать вполне законными методами, так как статус территории не определён. Он может сам там вести промысел, не признавая этот район территорией Гайаны. Этого будет вполне достаточно», — сказал эксперт.
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