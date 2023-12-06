Исторический вопрос: зачем Венесуэла объявила регион Эссекибо частью своей территории

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил территорию Эссекибо, принадлежность которой Каракас оспаривает с Гайаной, зоной интегральной обороны страны. В воскресенье в Венесуэле прошёл референдум о вхождении территории в состав страны в качестве нового штата. Спор по поводу принадлежности этого региона продолжается с XIX века, когда он был оккупирован Британской империей. Эксперты полагают, что решение Мадуро вряд ли приведёт к вооружённому конфликту, так как исторически эта территория принадлежит Венесуэле, а подписанное сторонами спора в 1966 году соглашение не было реализовано.

Спорная территория Эссекибо станет «зоной интегральной обороны» и войдёт в состав нового административного образования Венесуэлы, заявил президент Николас Мадуро в ходе заседания федерального совета правительства.

«Создаётся Зона интегральной обороны Гайана-Эссекибо с тремя зонами развития... зависящими в военном и административном отношении от Региона интегральной обороны Гайана», — сказал президент Венесуэлы.

Мадуро также дал иностранным нефтяным компаниям, работающим в неделимитированной акватории, три месяца на то, чтобы прекратить деятельность в этом районе.

«Я предлагаю всем этим компаниям в течение трёх месяцев отказаться от операций в морской акватории, подлежащей делимитации. Мы готовы к диалогу», — заявил политик.

Мадуро также сообщил, что государственная нефтяная компания PDVSA и государственный производитель железа и стали CVG создадут подразделения для работы в новом регионе страны.

Позднее министры иностранных дел Венесуэлы и Гайаны обсудили территориальный спор вокруг Эссекибо и согласились поддерживать контакты.

В поисках исторической справедливости

Напомним, 3 декабря в Венесуэле состоялся референдум в защиту притязаний Каракаса на территорию Эссекибо, которая находится в соседней Гайане. Подавляющее большинство граждан проголосовали за присоединение региона к Венесуэле.

Власти Гайаны после этого заявили, что страна обратится за помощью в Совбез ООН, если Венесуэла предпримет какие-либо шаги после референдума, который Гайана пыталась остановить с помощью срочного обращения в Международный суд (ICJ) в Гааге.

«Любые действия или попытки предпринять какие-либо действия в соответствии с референдумом приведут к необходимости обратиться в Совет Безопасности ООН в качестве пострадавшей стороны», — цитирует AFP генпрокурора Гайаны Анила Нандлалла.

Река Эссекибо

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Он заявил, что Гайана будет ссылаться на статьи 41 и 42 Устава ООН, которые могут подразумевать санкции или военные действия для поддержания или восстановления международного мира и безопасности.

«В военном плане он (СБ ООН. — RT) может санкционировать использование вооружённых сил странами-членами для оказания поддержки в том, что касается осуществления постановлений Международного суда», — сказал Нандлалл.

В свою очередь, президент Гайаны Ирфаан Али заявил, что вооружённые силы страны приведены в состояние повышенной боевой готовности, а Венесуэла «объявила себя страной вне закона».

Ситуацию также прокомментировали в Госдепе США. Представитель службы Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон поддерживает мирное урегулирование пограничных споров, однако сослался на решение, которое было вынесено ещё в XIX веке.

«Решение 1899 года, определившее сухопутную границу между Венесуэлой и Гайаной, должно соблюдаться до тех пор, пока стороны не придут к новому соглашению или компетентный юридический орган не примет иного решения. Поэтому мы призываем Венесуэлу и Гайану продолжать поиски мирного урегулирования их спора. Этот вопрос не решить посредством референдума», — заявил представитель Госдепа США на брифинге для прессы.

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Спор за регион Эссекибо между Венесуэлой и соседней Гайаной продолжается с XIX века. Во время войны за независимость испанских колоний (в число которых входила и Венесуэла) этот регион был взят под контроль Британской империей и присоединён к Гайане, в то время находившейся в её владениях.

Речь идёт о территории к западу от реки Эссекибо общей площадью почти 160 тыс. кв. км. Регион занимает примерно три четверти площади Гайаны и находится под её управлением.

В 1966 году, после обретения Гайаной независимости от Великобритании, стороны спора подписали Женевское соглашение о необходимости поиска его решения. Однако оно не было реализовано, и регион сохранил статус гайанской территории.

Большая часть Эссекибо представляет собой непроходимые джунгли. Однако в 2015 году там были обнаружены значительные запасы газа и нефти, после чего Венесуэла вновь заявила о претензиях на регион. В 2018 году власти Гайаны обратились в Международный суд ООН для подтверждения своих границ, однако иск был принят на рассмотрение только пять лет спустя — в апреле 2023-го.

В беседе с RT гендиректор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской разъяснил причины территориального спора между Венесуэлой и Гайаной.

«Эта территория была оккупирована Британской империей, то есть украдена у Венесуэлы. И Венесуэла об этом никогда не забывала. Перед тем как Британская Гвиана в 1966 году объявила о своей независимости от Великобритании, у них с Венесуэлой была договорённость провести мирные переговоры, создать комиссию, которая установит границы спорных территорий», — пояснил эксперт.

Тем не менее этого не произошло, потому что Великобритания оказала политическое давление и объявила о независимости Гайаны вместе с оккупированной территорией, подчеркнул он.

«Периодически страсти вокруг Эссекибо вспыхивали и ранее, но большую часть времени всё было тихо, потому что там не велась экономическая деятельность, не было военного присутствия», — заметил эксперт.

Однако в 2015 году здесь были обнаружены крупные нефтяные месторождения, концессии на разработку которых были выданы западным компаниям, рассказал Лидовской.

Политическое решение

По его словам, Гайана и некоторые страны Запада хотят обвинить Венесуэлу в незаконном присвоении территорий.

«Однако Женевское соглашение 1966 года, которое должно было определить судьбу Эссекибо, не было выполнено. Принадлежность этой территории не была определена оговорённым и правовым путём, и на ней нельзя было вести никакую экономическую деятельность или размещать военных», — констатировал эксперт.

Николас Мадуро на митинге в поддержку референдума по Эссекибо

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По мнению специалиста, сейчас ситуация находится не в той стадии, когда можно говорить о каких-либо конфликтах. Венесуэла не делала никаких шагов, которые бы демонстрировали её намерение применить силу для решения этого вопроса, добавил он.

«Всё, что они хотят, — решить проблему дипломатическим путём. В этой ситуации очень сложно прогнозировать конфликт. Однако полностью отрицать вероятность военного конфликта нельзя. Теоретически он возможен. Дальнейшее развитие событий зависит от того, будут ли проводиться какие-либо провокации против Венесуэлы», — отметил Лидовской.

Как пояснил в разговоре с RT декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС при президенте РФ Александр Чичин, шаг президента Венесуэлы является логичным, так как принадлежность Эссекибо к Гайане была определена неправовым путём.

«Речь не идёт об оккупации этой территории Венесуэлой, речь идёт о том, чтобы заново вернуться к рассмотрению этого вопроса. А пока Мадуро хочет ввести предварительные меры, например прекратить концессию компании ExxonMobil, чтобы обсуждение этого вопроса началось сначала», — отметил эксперт.

Также по теме «Путь к многополярному миру»: Венесуэла и Боливия надеются на вступление в БРИКС Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил надежду на то, что на предстоящем саммите БРИКС его страну примут в межгосударственное...

О каких-либо военных последствиях для региона в связи с решением Каракаса говорить пока преждевременно, пояснил собеседник RT.

«Это политический вопрос. Просто происходит пересмотр колониальных реалий, которые были установлены державами Запада ещё в XIX веке. То, что делает Мадуро, — это исправление наследия, оставленного там Великобританией. Кроме того, существует вопрос положения местного индейского населения, которое практически не изменилось в Гайане с колониальных времён. И эту тему тоже поднимает Мадуро», — пояснил Чичин.

Сейчас Венесуэла получила возможность решить этот вопрос, так как США теперь зависят от венесуэльской нефти — в октябре Вашингтон смягчил санкции против нефтегазового сектора страны, напомнил политолог.

«Отношения с США нормализовались со времён администрации Трампа. Также стабилизировались отношения и с соседней Колумбией. Интересы Венесуэлы понятны лидерам соседних стран. Мадуро и внутри страны чувствует себя вполне уверенно. Он готовится к выборам в следующем году, и для него это тоже хорошая стартовая площадка», — считает эксперт.

При этом заявление президента Венесуэлы о готовности к переговорам по вопросу нефтедобычи говорит о том, что он согласен и на компромиссное решение, подчеркнул Чичин.