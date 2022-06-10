«Полагаться на подачки США нельзя»: что стоит за разрешением Никарагуа на присутствие в стране российских военных

Указ о временном присутствии иностранных военных в Никарагуа, включая российских — не сенсация, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Россия работает с Никарагуа в области обороны и борьбы с новыми вызовами и делает это открыто, подчеркнула дипломат. Ранее президент Никарагуа Даниэль Ортега разрешил временное присутствие в стране иностранных военных, в том числе из России, в гуманитарных целях. Эксперты называют сотрудничество Никарагуа с РФ закономерным и логичным с точки зрения поддержания суверенитета этой центральноамериканской республики.

В указе о временном присутствии иностранных военных, включая российских, на территории Никарагуа нет никакой сенсации: Россия давно сотрудничает с этой страной, и это сотрудничество носит открытый характер. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Хотела бы сразу успокоить горячие головы: речь идёт о рутинной — дважды в год — процедуре принятия в Никарагуа закона о временном допуске на её территорию иностранных военных в целях развития сотрудничества по различным линиям, включая гуманитарное и чрезвычайное реагирование, противодействие оргпреступности и наркотрафику», — пояснила Захарова в комментарии РИА Новости.

Напомним, 8 июня президент Никарагуа Даниэль Ортега своим указом разрешил временное пребывание в стране иностранных военных, в том числе из России.

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В заявлении, размещённом на сайте МИД РФ, Захарова напомнила, что Москва развивает с Никарагуа равноправное сотрудничество по широкому спектру вопросов, представляющих интерес для обеих стран. Это относится в том числе к вопросам взаимодействия в сфере обороны, а также борьбы с новыми вызовами и угрозами, добавила российский дипломат.

«Работаем здесь открыто и транспарентно, на основе действующих двусторонних документов, в частности межправительственных соглашений о военно-техническом сотрудничестве 2001 года, о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотических средств и психотропных веществ 2004 года и о сотрудничестве в сфере повышения квалификации кадров в данной области 2013 года», — отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ добавила: «Особое внимание в ходе нашего взаимодействия, которое не направлено против третьих стран, уделяем уважению принципов региональной безопасности».

«Латинская Америка — континент мира и стабильности, и не в наших интересах эту стабильность и сложившийся там баланс сил нарушать», — подчеркнула дипломат.

Историческое сотрудничество

Ранее, в феврале, посол России в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов также отметил, что российские военные находятся в республике открыто и на законных основаниях, а самолёты и корабли РФ в случае необходимости могут посещать аэродромы и порты страны.

«Сандинистское правительство ежегодно принимает закон относительно иностранного военного присутствия на никарагуанской территории. Он предусматривает возможность транзита и нахождения в Никарагуа военнослужащих и военной техники ряда стран, включая Россию и, кстати, США, для обмена опытом в сфере ВТС, проведения совместных учений и мероприятий в борьбе с наркотрафиком и оргпреступностью», — отмечал Хохоликов в беседе с РИА Новости 4 февраля.

По словам дипломата, наращивание взаимодействия России и Никарагуа идёт по плану и не зависит от действий Запада. При этом он подчеркнул, что решать, в какой форме реализуется военное взаимодействие между Россией и Никарагуа, — это суверенное право двух государств.

Напомним, дипломатические отношения между СССР и Никарагуа были установлены ещё в 1944 году. В период холодной войны Советский Союз оказывал республике и находившемуся у власти Сандинистскому фронту национального освобождения масштабную политическую, экономическую и военную поддержку.

В начале 1990-х годов в обеих странах произошли политические и экономические изменения, которые привели к спаду отношений. В конце прошлого века контакты и сотрудничество между Россией и Никарагуа были возобновлены и продолжили развитие.

Со своей стороны Никарагуа последовательно поддерживает политику России на международной арене. Так, республика стала вторым после России государством, признавшим независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году, а в 2014-м — законность референдума, в результате которого с Россией воссоединился полуостров Крым. А в начале этого года глава МИД Никарагуа Денис Монкада Колиндрес поддержал Москву, заявив, что Россия, как и Иран, и Сирия, и Китай, имеет право на защиту своих территорий перед угрозой военной инфраструктуры США и НАТО.

Владимир Путин и Даниэль Ортега

© AP Photo/RIA-Novosti, Alexei Nikolsky, Presidential Press Service

Сотрудничество между Москвой и Манагуа развивается и в военной сфере. Ещё в 2015 году республику посетил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и подписал с никарагуанской стороной пакет военно-технических соглашений, в том числе об упрощённом порядке захода военных кораблей ВМФ России в порты Никарагуа.

Беспокойство Вашингтона

Тесные связи Никарагуа и России в последнее время вызывают особое беспокойство в Вашингтоне. Ряд влиятельных американских СМИ опубликовали материалы, в которых эксперты выступили с заявлениями, что такое сотрудничество идёт во вред США и укрепляет позиции РФ в Центральной Америке.

В частности, в марте издание The Hill выпустило статью под заголовком «Угроза полушарию: вмешательство России в дела Никарагуа».

«Отношения России с Никарагуа твёрдо базируются на геополитике, и Россия демонстрирует глобальное влияние, несмотря на усилия США и Европы. Более серьёзные последствия (этих отношений. — RT) среди прочих — усиление присутствия (России. — RT) в Латинской Америке — представляют собой угрозу демократии, безопасности и региональной стабильности в Западном полушарии», — считает The Hill.

Никарагуа

Gettyimages.ru

В материале отмечается, что США «могут столкнуться с потенциальными проблемами, поскольку Россия может заключить с Никарагуа соглашения, которые предоставят ей возможность разместить свои средства и силы на так называемом заднем дворе США».

«Никарагуа — самый надёжный политический и военный партнёр России в регионе», — констатирует издание.

С похожим материалом выступила газета The Washington Post, опубликовав статью под названием «Никарагуа — новый лучший друг России в Латинской Америке. США должны отреагировать».

«Возможно, США придётся занять более жёсткую позицию, принимая во внимание не только репрессивный режим Ортеги, но и геополитические опасения касательно России», — говорится в статье.

При этом журналисты The Washington Post подчёркивают, что президент Никарагуа Даниэль Ортега «считает отношения с Россией вопросом «первого уровня», слишком важным со стратегической точки зрения, чтобы им занимались обычные дипломаты».

Однако информация о том, что в Никарагуа могут присутствовать иностранные военные, действительно не является сенсационной, поскольку в числе государств, которым разрешён допуск на территорию республики, находятся не только Россия, но и сами США, отметил в беседе с RT профессор МГИМО Владимир Сударев.

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«Но, я думаю, что дружественное отношение, присутствие наших специалистов, войск, пользование аэропортами, морскими портами — это для нас весьма кстати», — отметил политолог.

При этом Россия не намерена использовать территорию стран Латинской Америки для того, чтобы каким-либо образом угрожать США, подчеркнул эксперт.

«На самом деле никто не заинтересован в повторении Карибского кризиса 1962 года. Это не нужно никому и России тоже. Но почему бы нам не поприсутствовать в Никарагуа? Почему бы, так сказать, не поставлять определённую военную технику, обслуживать её так, как это делается на Кубе, и так, как это делается в Венесуэле», — добавил Сударев.

В свою очередь, декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС при президенте РФ Александр Чичин отметил, что Никарагуа давно является раздражающим фактором для Вашингтона.

«С тех пор, как Никарагуа выпутался из объятий США, он старается проводить взвешенную политику, ориентированную на то, что Латинская Америка — не задний двор США, а группа независимых и суверенных государств, права которых попираются их большим северным соседом», — пояснил эксперт.

Чичин напомнил, что Никарагуа наряду с Венесуэлой и Кубой не пригласили на саммит американских государств, открывшийся в Лос-Анжелесе 6 июня, что является достаточно очевидным жестом.

«Никарагуа имеет полное право опасаться американского диктата, искать себе союзников и имеет право на свои собственные пути для сохранения и укрепления своего суверенитета. За те годы, что страна пытается выстроить равноправные отношения с США, в ответ республика получает исключительно давление и обвинения в диктаторстве», — пояснил эксперт.

В этом контексте рост и углубление связей с Россией — совершенно закономерные явления, добавил Чичин.

«То, что Никарагуа тяготеет к равноправным отношениям с Россией и к тому, чтобы привлекать Россию и российские вооружённые силы к присутствию на своей территории, — это совершенно нормально», — отметил политолог.

Однако, по словам Чичина, США не приемлют того, что страна, находящаяся, по их мнению, в сфере влияния Вашингтона, ищет себе союзников на стороне.

«Но им придётся с этим смириться. Никаких дополнительных мер в отношении Никарагуа они ввести не могут — эта страна у них и так под санкциями. В свою очередь, Даниэль Ортега — человек опытный, политик серьёзный, и он прекрасно понимает, что полагаться на подачки США нельзя: любая мнимая нормализация отношений с Вашингтоном — это просто иллюзия, которая приведёт потом к жёсткому удару. В каком-то смысле он хочет быть защищённым: ему нужно поддерживать свою обороноспособность, ему нужны партнёры, на которых можно опереться. Россия в этом смысле является надёжным и сильным союзником», — заключил эксперт.