В МИД России назвали рутинным указ о присутствии иностранных военных в Никарагуа

Указ руководства Никарагуа о временном присутствии иностранных военных в стране является рутинным, он разрешает временный допуск вооружённых сил из ряда государств, включая Россию, сообщила представитель российского МИД Мария Захарова.

«Хотела бы сразу успокоить горячие головы: речь идёт о рутинной — дважды в год — процедуре принятия в Никарагуа закона о временном допуске на её территорию иностранных военных в целях развития сотрудничества по различным линиям, включая гуманитарное и чрезвычайное реагирование, противодействие оргпреступности и наркотрафику», — сказала дипломат РИА Новости.

Закон разрешает присутствие в стране представителей вооружённых сил разных стран, в том числе Венесуэлы, Гватемалы, Гондураса, Доминиканской Республики, Кубы, Мексики, России, Сальвадора и США.

Захарова подчеркнула, что Латинская Америка — континент мира и стабильности.

«И не в наших интересах эту стабильность и сложившийся там баланс сил нарушать», — отметила представитель МИД.

Накануне стало известно, что президент Никарагуа Даниэль Ортега подписал указ, разрешающий временное присутствие в стране иностранных военных, в том числе из России, в гуманитарных целях.