Президент Никарагуа разрешил присутствие в стране российских военных в гуманитарных целях

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Президент Никарагуа Даниэль Ортега подписал указ, разрешающий временное присутствие в стране иностранных военных, в том числе из России, в гуманитарных целях.
Президент Никарагуа разрешил присутствие в стране российских военных в гуманитарных целях
  • AP

Указ президента Никарагуа опубликован в официальной газете La Gaceta.

«Разрешается транзит и остановка на территории страны военных, кораблей и воздушных судов стран, входящих в конференцию вооружённых сил Центральной Америки (Гватемалы, Сальвадора, Гондураса, Доминиканы), США, России, Мексики, Венесуэлы, Кубы для взаимного обмена и гуманитарной поддержки во взаимных интересах в чрезвычайных ситуациях», — говорится в документе.

Отмечается, что военные смогут принимать участие в учениях гуманитарного характера, поиске и спасении людей в чрезвычайных ситуациях, а также в учениях по борьбе с преступностью в акватории Никарагуа.

Ранее в российской Службе внешней разведки (СВР) рассказали, что большая часть государств Латинской Америки не желают подчиняться требованиям администрации США под руководством Джо Байдена осудить специальную военную операцию России на Украине и присоединиться к антироссийским санкциям Запада.

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