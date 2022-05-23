СВР: антироссийская политика США по Украине не находит поддержки в Латинской Америке
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«Даже в Госдепартаменте США признают, что латиноамериканские лидеры в рамках двусторонних контактов стремятся избегать обсуждения этой тематики, ссылаясь на приоритетное значение внутренних и региональных проблем», — заявило ведомство.
По информации СВР, в Госдепе всерьёз опасаются, что дальнейшие попытки добиться от государств Латинской Америки поддержки линии США по Украине «могут создать препятствия для продвижения интересов Вашингтона на латиноамериканском направлении».
«Речь прежде всего идёт о совместной борьбе с незаконной миграцией, наркотрафиком, оргпреступностью, а также о сдерживании Китая», — пояснила СВР.
Кроме того, возникла реальная угроза срыва Саммита Америк в Лос-Анджелесе 6—10 июня, добавили в службе.
«Мехико, Буэнос-Айрес и Ла-Пас не устраивает стремление Вашингтона сфокусировать работу этого форума на украинской тематике и не приглашать на встречу важнейших региональных игроков — Гавану, Каракас и Манагуа — из-за их «пророссийской позиции» по ситуации вокруг Украины», — отмечает разведслужба.
Президент Аргентины Альберто Фернандес ранее заявил, что экономические санкции Запада против России имеют крайне негативное влияние на весь мир.