СВР: антироссийская политика США по Украине не находит поддержки в Латинской Америке

Большая часть государств Латинской Америки не желают подчиняться требованиям администрации США под руководством Джо Байдена осудить специальную военную операцию России на Украине и присоединиться к антироссийским санкциям Запада. Такое заявление опубликовано на сайте российской Службы внешней разведки (СВР).

«Даже в Госдепартаменте США признают, что латиноамериканские лидеры в рамках двусторонних контактов стремятся избегать обсуждения этой тематики, ссылаясь на приоритетное зна­чение внутренних и региональных проблем», — заявило ведомство.

По информации СВР, в Госдепе всерьёз опасаются, что дальнейшие попытки добиться от государств Латинской Америки поддержки линии США по Украине «могут создать препятствия для продвижения интересов Вашингтона на латиноамериканском направлении».

«Речь прежде всего идёт о совместной борьбе с незаконной миграцией, наркотрафиком, оргпреступностью, а также о сдерживании Китая», — пояснила СВР.

Кроме того, возникла реальная угроза срыва Саммита Америк в Лос-Анджелесе 6—10 июня, добавили в службе.

«Мехико, Буэнос-Айрес и Ла-Пас не устраивает стремление Вашингтона сфокусировать работу этого форума на украинской тематике и не приглашать на встречу важнейших региональных игроков — Гавану, Каракас и Манагуа — из-за их «пророссийской позиции» по ситуации вокруг Украины», — отмечает разведслужба.

Президент Аргентины Альберто Фернандес ранее заявил, что экономические санкции Запада против России имеют крайне негативное влияние на весь мир.