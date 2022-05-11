Президент Аргентины заявил о негативном влиянии на мир антироссийских санкций
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Об этом он сказал в интервью испанской газете El Diario.
«Это санкции, которые имеют очень негативные последствия во всём мире», — сказал он.
Президент уточнил, что в связи с происходящим есть угрозы продовольственной безопасности Латинской Америки.
«На карту поставлены продовольственная и энергетическая безопасность в Латинской Америке, Центральной Америке, в Карибском бассейне», — добавил он.
По словам Фернандеса, его цель — привлечь внимание Европы ко всему этому ущербу.
«Я предлагаю что-то сделать, потому что это непростительно после пандемии. Все эти экономические санкции только больше вредят людям, а для стран периферии ущерб неизмеримо больше. Это аморально», — подчеркнул он.
Ранее исполнительный директор Volkswagen Герберт Дисс призвал дипломатически урегулировать украинский кризис, чтобы отменить антироссийские санкции и защитить Германию и Европу в целом от грядущего экономического кризиса.