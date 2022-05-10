Глава Volkswagen Герберт Дисс призвал спасти экономику ЕС путём переговоров по Украине

Исполнительный директор Volkswagen Герберт Дисс призвал дипломатически урегулировать украинский кризис, чтобы отменить антироссийские санкции и защитить Германию и Европу в целом от грядущего экономического кризиса.

Об этом сообщает The Daily Telegraph.

По мнению Дисса, переговоры помогут отменить санкции и избежать ущерба немецкой экономике.

Он выразил уверенность в том, что Брюсселю следует настаивать на мирном соглашении, чтобы в дальнейшем возобновить свободную торговлю и защитить коммерческие интересы Европейского союза.

«На мой взгляд, нам не следует отказываться от открытых рынков и свободной торговли, а также от переговоров и попыток урегулирования», — сказал глава Volkswagen.

Он предупредил, что если глобальная торговля продолжит испытывать трудности, то «больше всего пострадают Европа и Германия».

Подробнее — в материале ИноТВ.

Глава немецкого концерна BASF Мартин Брудермюллер ранее предупредил, что возможный отказ от российского газа «остановит колёса химической промышленности». Его поражает, как «наивные моралисты» на высоких постах не осознают истинных последствий такого решения, которое способно уничтожить немецкую экономику.