Глава BASF Брудермюллер: «наивные моралисты» в политике могут уничтожить экономику ФРГ

Глава немецкого концерна BASF Мартин Брудермюллер предупредил, что возможный отказ от российского газа «остановит колёса химической промышленности». Его поражает, как «наивные моралисты» на высоких постах не осознают истинных последствий такого решения, которое способно уничтожить немецкую экономику.

Слова Брудермюллера приводит газета Frankfurter Allgemeine.

Издание пишет, что украинский кризис заставил генерального директора химического концерна «усомниться во всём, что он знал до сих пор».

Брудермюллер подчеркнул, что удар по экономике Германии может произойти на фоне масштабной трансформации производства в концерне, продукцию которого руководство хочет сделать климатически нейтральной.

«Очень сильно в сложившейся ситуации Брудермюллера поражает то, что многие люди в стране, в том числе и те, кто занимает высокое положение, не понимают, как работает производственная цепочка. Они не осознают, в чём заключается основа благосостояния Германии, как работает её промышленность, и даже не представляют, как отразится на экономике остановка химического производства и отсутствие лаков, пластика, пеноматериалов, удобрений и даже лекарств», — пишет газета.

Вместе с тем «наивные моралисты», осуждающие Россию, способны полностью «уничтожить немецкую экономику», считает глава BASF.

По словам промышленника, у него «лопнуло терпение», когда он услышал, как один известный экономист назвал газовый бойкот приемлемой мерой.

Подробнее — в пересказе материала ИноТВ.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в эфире RT заявила, что постепенный отказ от российских энергоресурсов в Германии займёт как минимум пять лет.

Также она отметила, что европейские официальные лица делают лишь громкие политические заявления об энергетическом партнёрстве, например, с ОАЭ или Катаром, но «соответствующих контрактов нет».