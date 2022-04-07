Экс-глава МИД Австрии: на отказ ФРГ от российских энергоресурсов потребуется минимум пять лет

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в эфире RT заявила, что постепенный отказ от российских энергоресурсов в Германии займёт минимум пять лет.

«Уход или постепенный отказ от российских поставщиков, о которых сейчас так много говорят, займёт пять лет как минимум», — сказала она.

По её словам, европейские официальные лица делают лишь громкие политические заявления об энергетическом партнёрстве, например, с ОАЭ или Катаром, но «соответствующих контрактов нет».

Также Кнайсль заявила, что у Германии нет необходимой инфраструктуры для транспортировки газа в объёмах, необходимых для замены российских энергоресурсов.

Ранее глава германского Минэкономики Роберт Хабек заявил, что ФРГ переживает «новую бедность» из-за высоких цен на энергию.