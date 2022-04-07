Экс-глава МИД Австрии: на отказ ФРГ от российских энергоресурсов потребуется минимум пять лет

Короткая ссылка
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в эфире RT заявила, что постепенный отказ от российских энергоресурсов в Германии займёт минимум пять лет.
Экс-глава МИД Австрии: на отказ ФРГ от российских энергоресурсов потребуется минимум пять лет
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

«Уход или постепенный отказ от российских поставщиков, о которых сейчас так много говорят, займёт пять лет как минимум», — сказала она.

По её словам, европейские официальные лица делают лишь громкие политические заявления об энергетическом партнёрстве, например, с ОАЭ или Катаром, но «соответствующих контрактов нет».

Также Кнайсль заявила, что у Германии нет необходимой инфраструктуры для транспортировки газа в объёмах, необходимых для замены российских энергоресурсов.

Ранее глава германского Минэкономики Роберт Хабек заявил, что ФРГ переживает «новую бедность» из-за высоких цен на энергию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить