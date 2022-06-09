Российский постпред при ЮНЕСКО: украинская сторона пишет слово «Россия» с маленькой буквы
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«Украинская делегация начала в своих документах демонстративно писать слово «Россия» с маленькой буквы и обвинила нас в том, что мы представляем угрозу украинскому борщу», — приводит РИА Новости его слова.
Кузнецов добавил, что такое поведение украинской стороны вызывает у большинства других стран — членов организации, помимо усмешки, раздражение.
Ранее на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу журналист с Украины заявил, что Россия якобы крадёт зерно и другие украинские товары.
Российский министр отверг обвинения и заявил, что Россия не ставит препятствий для свободной транспортировки зерна в пункты назначения.