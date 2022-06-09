Российский постпред при ЮНЕСКО: украинская сторона пишет слово «Россия» с маленькой буквы

Делегация Украины в ЮНЕСКО демонстративно пишет слово «Россия» со строчной буквы и считает, что Москва представляет угрозу «украинскому борщу». Об этом сообщил российский постпред при организации Александр Кузнецов.

«Украинская делегация начала в своих документах демонстративно писать слово «Россия» с маленькой буквы и обвинила нас в том, что мы представляем угрозу украинскому борщу», — приводит РИА Новости его слова.

Кузнецов добавил, что такое поведение украинской стороны вызывает у большинства других стран — членов организации, помимо усмешки, раздражение.

Ранее на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу журналист с Украины заявил, что Россия якобы крадёт зерно и другие украинские товары.

Российский министр отверг обвинения и заявил, что Россия не ставит препятствий для свободной транспортировки зерна в пункты назначения.