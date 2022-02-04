Посол России: закон Никарагуа допускает присутствие иностранных ВС в стране

Законодательство Никарагуа допускает иностранное военное присутствие на территории государства, в том числе, российское, для обмена опытом, учений и совместной борьбы с преступностью, заявил посол России в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов.

«(Закон. — RT) предусматривает возможность транзита и нахождения в Никарагуа военнослужащих и военной техники ряда стран, включая Россию и, кстати, США, для обмена опытом в сфере ВТС, проведения совместных учений и мероприятий в борьбе с наркотрафиком и оргпреступностью», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Дипломат отметил, что российские военнослужащие находятся и работают на территории Никарагуа на законных основаниях.

Хохоликов подчеркнул, что двустороннее сотрудничество в военной сфере не направлено против третьих стран.

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой.

В ноябре Госсовет Крыма утвердил соглашение о сотрудничестве с государством.