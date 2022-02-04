Посол России: закон Никарагуа допускает присутствие иностранных ВС в стране
«(Закон. — RT) предусматривает возможность транзита и нахождения в Никарагуа военнослужащих и военной техники ряда стран, включая Россию и, кстати, США, для обмена опытом в сфере ВТС, проведения совместных учений и мероприятий в борьбе с наркотрафиком и оргпреступностью», — сказал он в комментарии РИА Новости.
Дипломат отметил, что российские военнослужащие находятся и работают на территории Никарагуа на законных основаниях.
Хохоликов подчеркнул, что двустороннее сотрудничество в военной сфере не направлено против третьих стран.
Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой.
В ноябре Госсовет Крыма утвердил соглашение о сотрудничестве с государством.