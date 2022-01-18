Путин обсудил борьбу с пандемией с президентом Никарагуа Ортегой

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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой.
Путин обсудил борьбу с пандемией с президентом Никарагуа Ортегой
  • AP

«Владимир Путин тепло поздравил Даниэля Ортегу с переизбранием на высший государственный пост и состоявшимся на прошлой неделе вступлением в должность президента Никарагуа», — сообщает пресс-служба Кремля.

Особо отмечено эффективное взаимодействие по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставки российских вакцин и их совместное производство на территории Никарагуа.

Отмечается, что Ортега выразил искреннюю признательность российской стороне за солидарность с народом Никарагуа.

В ноябре Госсовет Крыма утвердил соглашение о сотрудничестве с Никарагуа.

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