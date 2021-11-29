Госсовет Крыма утвердил в первом чтении соглашение о сотрудничестве с Никарагуа

Депутаты Госсовета Крыма утвердили в первом чтении соглашение о сотрудничестве с Никарагуа. Отмечается, что решение принято в ходе заочного голосования.

Об этом сообщает «Крыминформ».

Из документа следует, что соглашение заключается для укрепления взаимодействия между Крымом и Никарагуа в торгово-экономической области.

Срок действия договора составляет пять лет, он автоматически продлевается, если стороны не решат иначе.

Как уточняется, консульство Никарагуа начало работу в Крыму осенью 2020 года. Оно стало первым представительством иностранного государства после воссоединения Крыма с Россией.

Ранее «Янтарный край» передавал, что в Калининградской области обсудили вопросы сотрудничества с Южной Кореей.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.