Госсовет Крыма утвердил в первом чтении соглашение о сотрудничестве с Никарагуа

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Депутаты Госсовета Крыма утвердили в первом чтении соглашение о сотрудничестве с Никарагуа. Отмечается, что решение принято в ходе заочного голосования.
Госсовет Крыма утвердил в первом чтении соглашение о сотрудничестве с Никарагуа
  • Reuters

Об этом сообщает «Крыминформ».

Из документа следует, что соглашение заключается для укрепления взаимодействия между Крымом и Никарагуа в торгово-экономической области.

Срок действия договора составляет пять лет, он автоматически продлевается, если стороны не решат иначе.

Как уточняется, консульство Никарагуа начало работу в Крыму осенью 2020 года. Оно стало первым представительством иностранного государства после воссоединения Крыма с Россией.

Ранее «Янтарный край» передавал, что в Калининградской области обсудили вопросы сотрудничества с Южной Кореей.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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