NYT: в Венесуэле на референдуме поддержали вхождение в страну региона Эссекибо

В Венесуэле в воскресенье, 3 декабря, состоялся референдум, 95% участников которого одобрили включение в состав страны региона Эссекибо, который является частью Гайаны.

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на венесуэльский избирком.

Регион Эссекибо общей площадью 160 тыс. кв. км занимает три четверти Гайаны и в настоящий момент находится под её управлением. Спор о принадлежности территории происходит между Венесуэлой и Гайаной с XIX века.

По данным газеты, проведение референдума инициировал президент Венесуэлы Николас Мадуро, который назвал итоги голосования «полным успехом демократии».

Президент Гайаны Ирфаан Али в свою очередь заявил, что «каждый квадратный дюйм» Эссекибо принадлежит его стране. Он также пообещал защищать эту территорию.





