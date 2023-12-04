NYT: в Венесуэле на референдуме поддержали вхождение в страну региона Эссекибо
В Венесуэле прошёл референдум о присоединении территории соседней страны
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Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на венесуэльский избирком.
Регион Эссекибо общей площадью 160 тыс. кв. км занимает три четверти Гайаны и в настоящий момент находится под её управлением. Спор о принадлежности территории происходит между Венесуэлой и Гайаной с XIX века.
По данным газеты, проведение референдума инициировал президент Венесуэлы Николас Мадуро, который назвал итоги голосования «полным успехом демократии».
Президент Гайаны Ирфаан Али в свою очередь заявил, что «каждый квадратный дюйм» Эссекибо принадлежит его стране. Он также пообещал защищать эту территорию.