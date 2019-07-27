«Очередной шаг по удушению республики»: к каким последствиям могут привести новые санкции против Венесуэлы

Новые санкции США против Венесуэлы можно квалифицировать как экономический терроризм и нарушение международного права. Об этом заявили в МИД Боливарианской Республики, комментируя очередные ограничения, направленные против ряда физлиц, а также компаний, поставляющих продукты питания. По мнению экспертов, Соединённые Штаты намеренно вводят рестрикции, которые будут иметь крайне негативные последствия для населения. Аналитики полагают, что так Белый дом рассчитывает спровоцировать народное недовольство и новую волну антиправительственных выступлений.

В Министерстве иностранных дел Венесуэлы назвали экономическим терроризмом и нарушением международного права новые санкции США, введённые накануне против десяти физических лиц и 13 компаний, преимущественно занятых в сфере поставок продуктов питания в республику.

«Правительство Боливарианской Республики перед лицом международного сообщества вновь осуждает очередную агрессию против народа Венесуэлы со стороны правительства Соединённых Штатов Америки, объявившего односторонние незаконные принудительные меры, преступная цель которых в этом случае состоит лишь в том, чтобы лишить венесуэльский народ его права на получение продовольствия», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Кроме того, венесуэльский МИД также подчёркивает, что администрация президента США Дональда Трампа блокировала банковские операции, закупки продуктов питания, медикаментов и «предприняла бесчисленные действия, чтобы, игнорируя суверенную волю венесуэльского народа, силой добиться смены правительства неконституционными способами».

«Такая практика может квалифицироваться только как экономический терроризм и может встретить лишь неприятие со стороны международного сообщества в силу серьёзного нарушения принципов и целей Устава Организации Объединённых Наций и других норм международного права», — говорится в сообщении.

В министерстве также считают, что принятые меры — открытая демонстрация «политического и геополитического отчаяния» со стороны Вашингтона.

«Из-за неспособности правительства Соединённых Штатов достичь целей своего вмешательства в дела Венесуэлы, объявленные сегодня решения — это ещё один элемент порочной кампании по распространению клеветы против семьи конституционного президента Николаса Мадуро», — заявили в дипломатическом ведомстве.

Ранее Белый дом расширил ограничительные меры в отношении Венесуэлы. Под действие рестрикций попали фирмы, базирующиеся в США, Гонконге, ОАЭ, Колумбии, Панаме, Мексике и Турции. По мнению американских властей, эти компании якобы участвовали в коррупционной схеме, выстроенной в интересах президента Николаса Мадуро.

«Вашингтон на этом не остановится»

Стоит отметить, что Вашингтон не первый раз вводит ограничения, которые оказывают негативное влияние на благосостояние граждан Боливарианской Республики и, как следствие, на их уровень жизни.

Так, в конце мая министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил, что из-за санкционных ограничений Белого дома в отношении госкомпании PDVSA, которая финансирует лечение венесуэльцев, скончался ребёнок, так и не дождавшийся трансплантации костного мозга в Италии.

«Это следствие криминальной блокады со стороны США, которые запрещают перечислять средства итальянским медицинским учреждениям, с которыми PDVSA работала по таким срочным случаям», — написал глава МИД республики на своей странице в Twitter.

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса

Reuters

© Manaure Quintero

В середине апреля в венесуэльском дипломатическом ведомстве заявляли, что ограничительные меры Соединённых Штатов в отношении PDVSA подвергают опасности жизни сотен граждан, получающих лечение за границей.

«На данный момент в рамках соглашений в области здравоохранения, осуществляемых PDVSA, сотни пациентов проходят лечение в медицинских учреждениях за границей и более 500 тыс. пациентов — на национальном уровне», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД.

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Отмечается также, что существующие ограничения не позволяют в полной мере осуществлять программы гуманитарной помощи в области здравоохранения для венесуэльцев. Как пояснили во внешнеполитическом ведомстве, PDVSA выделяет средства гражданам Венесуэлы на терапию, проведение операций и трансплантаций.

Напомним, 5 апреля Министерство финансов Соединённых Штатов ввело санкции против двух венесуэльских компаний, работающих в нефтяной отрасли, а также двух организаций, которые поставляли венесуэльскую нефть на Кубу.

МИД Боливарианской Республики осудил такой шаг Вашингтона, назвав его «вопиющим нарушением прав человека».

Эксперты также отмечают, что Вашингтон «продолжает давить» на законное правительство Венесуэлы, действуя совершенно негуманными способами.

«При этом США сопровождают свои действия заявлениями о необходимости уничтожить якобы антидемократическое правительство в Венесуэле. Меры американской стороны — очередной шаг по удушению республики, и Вашингтон на этом не остановится», — отметил в беседе с RT главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин.

Он добавил, что Соединённые Штаты не могут смириться с намерениями венесуэльцев «установить ту демократию, которая им нужна», а не ту, которую им навязывает Вашингтон.

«Белый дом не устраивает Мадуро, так как действующий президент Венесуэлы продолжает политику контроля над нефтяными и другими природными запасами республики и пытается распределить средства в пользу населения», — пояснил аналитик.

«Безразлична судьба венесуэльцев»

Владимир Травкин также предположил, что ограничительные меры, введённые США против компаний, поставляющих в Венесуэлу продукты, вполне могут заставить эти фирмы отказаться от сотрудничества с Боливарианской Республикой.

«Часть поставщиков может уйти с венесуэльского рынка, в этом случае поставки продуктов питания будут сокращаться, что ещё больше осложнит ситуацию в Венесуэле. Это обострит и без того усугубившийся в последнее время гуманитарный кризис в республике. А Белый дом как раз на это и рассчитывает», — подчеркнул аналитик.

Пациенты в венесуэльской больнице

Reuters

© Carlos Eduardo Ramirez

По словам Травкина, Вашингтон вводит санкционные ограничения, которые вредят непосредственно населению, поскольку надеется, что это поднимет волну недовольства среди венесуэльцев.

«США добиваются, чтобы жители Венесуэлы вышли на улицы и предприняли шаги по демонтажу режима Мадуро. Но на самом деле Белому дому глубоко безразлична судьба венесуэльцев», — заявил эксперт.

Аналогичной точки зрения придерживается и декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Александр Чичин. По его словам, недовольство венесуэльских жителей могло бы позволить Вашингтону довести ситуацию до вооружённых столкновений.

«В таком случае Белый дом смог бы поднять вопрос о возможном военном вмешательстве», — спрогнозировал аналитик.

Александр Чичин также допустил, что в связи с новыми санкциями Вашингтона ситуация в стране может стать критической.

«При этом Вашингтон намерен переложить вину за происходящее на Мадуро и показать венесуэльцам, что именно их лидер довёл государство до такого состояния», — говорит эксперт.

«Умеет воодушевлять народ»

Владимир Травкин называет новые санкции со стороны Вашингтона «очередным испытанием» для венесуэльского руководства, поскольку ему спешно придётся искать новых поставщиков продовольствия. Однако, по мнению аналитика, президент республики сможет выйти из положения.

«Мадуро не исчерпал свои возможности — ему удастся взять ситуацию под контроль, и Белый дом не сможет сменить власть в Боливарианской Республике. Уже сейчас венесуэльский лидер проводит политику импортозамещения и с учётом новых санкций только усилит работу в этом направлении», — заявил эксперт.

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В свою очередь, Александр Чичин утверждает, что лидер Боливарианской Республики «предпринимает максимум усилий, чтобы эффективно распределить имеющиеся ресурсы между венесуэльцами».

«Кроме того, население осваивает новые земли, на которых выращивает картофель, сою, кукурузу. Если это направление будет и дальше развиваться, то не исключено, что это будет способствовать разрешению ситуации», — говорит аналитик.

Он также напомнил, что Николас Мадуро пытается нивелировать негативный эффект санкционных ограничений США, организовывая поставки венесуэльской нефти на внешние рынки.

«Сейчас, несмотря на противодействие США, ведутся соответствующие переговоры со странами Персидского залива», — утверждает Чичин.

С его точки зрения, в условиях нарастающего давления со стороны Вашингтона Мадуро необходимо выиграть время.

«Сейчас его основной ресурс — доверие населения. Венесуэльцы понимают, что в возникших трудностях виновен не действующий президент, а Соединённые Штаты. Если бы жители страны этого не осознавали, они бы уже давно поддержали главу оппозиции Хуана Гуаидо», — сказал аналитик.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

© Miraflores Palace/Handout via REUTERS

Александр Чичин уверен, что в обозримом будущем властям Венесуэлы удастся удержать ситуацию под контролем.

«Мадуро умеет воодушевлять свой народ, несмотря на негативное влияние действий США на население. Он всегда показывает людям, что Венесуэла — страна, которая сможет выстоять, несмотря на американское давление», — говорит Чичин.

Такого же мнения придерживается и Владимир Травкин. Он констатирует, что венесуэльцы уже на протяжении долгого времени не поддаются на провокации Вашингтона.

«Думаю, что обстановка в стране нормализуется, а ущерб от американских санкций будет минимизирован», — подытожил Травкин.