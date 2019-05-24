МИД Венесуэлы сообщил о смерти ребёнка из-за санкций США против PDVSA

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Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил, что из-за санкций США против государственной компании PDVSA, финансирующей лечение граждан Венесуэлы, скончался ребёнок, ожидавший трансплантацию костного мозга в Италии.
МИД Венесуэлы сообщил о смерти ребёнка из-за санкций США против PDVSA
  • Reuters

«К сожалению, умер один венесуэльский ребёнок в ожидании трансплантации костного мозга, это следствие криминальной блокады со стороны США, которые запрещают перечислять средства итальянским медицинским учреждениям, с которыми PDVSA работала по таким срочным случаям», — написал министр иностранных дел Венесуэлы в своём Twitter.

В свою очередь, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возложила ответственность за произошедшее на оппозицию во главе с главой Национальной ассамблеи страны Хуаном Гуаидо.

«Гуаидо передал Citgo Соединённым Штатам, чтобы удовлетворить капиталистические интересы монархических элит. Это воровство привело к гибели детей, которые пользовались медицинскими программами», — подчеркнула она на своей странице в микроблоге.

По её словам, это преступление против права детей на жизнь.

В середине апреля в МИД Венесуэлы заявили, что санкции США против PDVSA подвергают опасности жизни сотен граждан, получающих лечение за рубежом.

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