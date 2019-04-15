МИД Венесуэлы: санкции против PDVSA ставят под угрозу здоровье граждан

Санкции США против венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA подвергают опасности жизни и здоровье сотен граждан, получающих лечение за границей. Соответствующее заявление опубликовал МИД Венесуэлы.

Отмечается, что наложенные санкции препятствуют осуществлению программ гуманитарной помощи в области здравоохранения для граждан страны.

«На данный момент в рамках соглашений в области здравоохранения, осуществляемых PDVSA, сотни пациентов проходят лечение в медицинских учреждениях за границей и более 500 тыс. пациентов на национальном уровне», — отмечается в заявлении, опубликованном в Twitter главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

Как подчеркнули в МИД, PDVSA оказывает помощь гражданам Венесуэлы в финансировании лечения, операций и трансплантаций.

В результате «незаконной блокировки фондов для оплаты лечения, медицинских услуг и содержания» под угрозой оказались сотни венесуэльцев, получающих лечение в других странах.

В частности, речь идёт о 25 гражданах, большинство из которых — дети, ожидающих трансплантацию костного мозга в Италии.

МИД Венесуэлы осудил введённые санкции, назвав их «вопиющим нарушением прав человека».

5 апреля Минфин США ввёл санкции против 34 судов PDVSA, а также двух компаний, поставлявших нефть из Венесуэлы на Кубу.