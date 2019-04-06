Венесуэла назвала преступными новые санкции США

Власти Венесуэлы считают неприемлемыми, циничными и преступными новые санкции США, говорится в коммюнике МИД страны.

«Венесуэла в очередной раз заявляет, что никакие империалистические действия не помешают сотрудничеству между свободными и независимыми государствами, и предупреждает, что ответит (на санкции. — RT) юридическим путём», — говорится в заявлении.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente el nuevo ataque del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica contra la industria petrolera venezolana y su soberanía económica. Comunicado Oficial: pic.twitter.com/7dRV9VJqDW — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 6 avril 2019

В тексте также говорится об опасности действий американской администрации, которая «в очередной раз оказывается за рамками основных принципов законности», чтобы причинить страдания народам континента.

Ранее стало известно, что Министерство финансов США ввело санкции против 34 судов венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA, а также двух компаний, поставлявших нефть из Венесуэлы на Кубу.

Кандидат исторических наук, заместитель директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь в беседе с интернет-изданием argumenti.ru прокомментировал санкционную политику США в отношении Венесуэлы.