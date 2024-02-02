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Несколько сотен жителей Аргентины собрались у конгресса, протестуя против реформ

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Несколько сотен протестующих снова собрались у здания конгресса в центре Буэнос-Айреса, где проходит обсуждение реформ президента Аргентины Хавьера Милея.

Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По данным агентства, у здания парламента выстроены несколько десятков сотрудников полиции, ещё столько же наблюдается возле площади, где собрались протестующие. У правоохранителей  при себе нет спецсредств. Также у конгресса и на соседних улицах не наблюдается спецмашин поддержки.

Люди поют песни и бьют в барабаны, не мешая проезду машин по улицам. Согласно новым правилам, полиция может применять силу в отношении протестующих, если они выходят на проезжую часть.

Ранее Милей сообщил, что подготовил более 300 «шоковых» реформ.

24 января несколько тысяч человек провели в центре Буэнос-Айреса акцию протеста против правительства.

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