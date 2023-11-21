«Удалось завоевать симпатии молодёжи»: каким курсом поведёт страну новый президент Аргентины

Прошедшие в Аргентине президентские выборы определили нового лидера страны. Им стал Хавьер Милей, представляющий правоцентристскую оппозицию. Его соперник Серхио Масса — министр экономики в нынешнем правительстве страны — признал своё поражение и поздравил Милея с победой, не дожидаясь объявления официальных итогов. Эксперты считают, что Милею удалось завоевать симпатии избирателей благодаря эпатажному поведению. Новый президент обещает переориентировать внешнюю экономику на Запад, однако, как полагают аналитики, громогласные заявления Милея на митингах ещё не означают, что он реализует их на практике.

По итогам второго тура президентских выборов в Аргентине победу одержал кандидат от оппозиционной коалиции «Свобода наступает» Хавьер Милей. За него проголосовали 55,69% избирателей, за его соперника, представителя правящей перонистской коалиции «Союз ради родины» Серхио Массу, — 44,3%.

Официально новый президент Аргентинской Республики вступит в должность 10 декабря.

«Наше обязательство — это демократия, свободная торговля, мир. Мы будем работать со всеми странами свободного мира, чтобы построить лучшее будущее», — сказал Милей, обращаясь к своим сторонникам после избрания на высший политический пост страны, сообщило РИА Новости.

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Российский лидер Владимир Путин направил Милею поздравление с избранием на пост президента и выразил надежду на дальнейшее развитие стратегического партнёрства и продолжение конструктивного диалога РФ и Аргентины по актуальным международным вопросам, сообщается на сайте Кремля.

Комментируя итоги президентских выборов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия с уважением относится к выбору аргентинского народа.

«Мы выступаем за дальнейшее развитие наших двусторонних отношений», — подчеркнул Песков.

Россия рассчитывает, что новый президент Аргентины сохранит приверженность многополярности, заявил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. По его словам, Москва надеется на укрепление сотрудничества с Аргентиной при новом кабинете министров, готова к совместной работе независимо от политической конъюнктуры, всегда останется для этой страны другом, готовым протянуть руку помощи, и уверена, что такой настрой присущ и аргентинцам.

Празднование победы Хавьера Милея на президентских выборах

AP

© Matias Delacroix

Аргентинский мини-Трамп

53-летний Хавьер Херардо Милей получил известность в Аргентине как учёный-экономист, автор и ведущий ряда программ на радио и телевидении. В 1993 году он окончил Университет Бельграно, получил степень бакалавра экономики и продолжил обучение в Институте экономического и социального развития, а также в Университете Торкуато-ди-Телла. В юности он пел в рок-группе и был вратарём футбольной команды.

О личной жизни политика известно мало. Он не женат. В прошлом встречался с певицей Даниэлой Мори, а сейчас, согласно сообщениям соцсетей, состоит в романтических отношениях с актрисой Фатимой Флорес. Самым близким человеком он считает свою младшую сестру Карину. У Милея пять собак породы английский мастиф, которых он называет своими четвероногими детьми. Все пять собак — клоны его пса Конана, которого не стало в 2017 году.

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Милей более 20 лет преподавал различные экономические дисциплины в вузах Аргентины и других стран. Он участвовал в конференциях, писал научные труды, издавал книги. Работал экономистом в различных структурах, в частности, в аргентинском отделении крупнейшей банковской корпорации лондонского Сити HSBC и крупном пенсионном фонде Maxima. С 2012 года Милей возглавлял отдел экономических исследований в национальном аналитическом центре Fundación Acordar. Он входил в группу экономической политики Международной торговой палаты (советник G20) и Всемирного экономического форума.

Милей причисляет себя к сторонникам австрийской экономической школы и либертарианцам. Это течение, основанное в Австрии Карлом Менгером в конце XIX века, исповедует принцип минимального вмешательства государства в жизнь страны.

В политику Милей пришёл в 2019-м, присоединившись к Либертарианской партии, которая вошла в состав оппозиционной коалиции «Свобода наступает». В 2021-м Милей был избран депутатом национального конгресса.

В ходе предвыборной кампании Милей основной акцент делал на критике политического истеблишмента. Он выступает за упразднение центрального банка и ряда министерств, включая министерства труда и образования, а национальную валюту песо предлагает заменить долларом США. Для решения экономических проблем Милей намеревается серьёзно урезать бюджетные расходы, впрочем, обещая при этом не сокращать социальную поддержку населения. Кроме того, он планирует приватизацию госкомпаний, в том числе в сфере образования и здравоохранения.

Милей предлагает долгосрочную экономическую программу возрождения Аргентины. По его словам, он рассчитывает на 35—50 лет реформ.

Хавьер Милей на митинге в преддверии выборов

AP

© Natacha Pisarenko

Многие аргентинцы считают Милея популистом и шоуменом — на предвыборные митинги он зачастую выходил с бензопилой в руках, которая являлась символом его борьбы с «политической кастой», сложившейся за последние годы в Аргентине. В качестве своего предвыборного знамени он выбрал жёлтое полотно с изображением свернувшейся в клубок гремучей змеи и лозунгом «Не наступай на меня». За свои эпатажные выступления и зачастую весьма экстравагантные суждения Милей получил в Аргентине прозвище «мини-Трамп».

Некоторое взгляды и высказывания Милея вызывали бурные дискуссии в соцсетях и критику со стороны многих аргентинцев. Он выступает против абортов, за свободное ношение оружия, легализацию наркотиков и законную продажу человеческих органов. Однажды он раскритиковал Папу Римского Франциска (который является аргентинцем и очень почитается в стране), назвав его представителем всего самого вредного на земле.

Внешнеполитический курс

Милей неоднократно заявлял, что не намерен способствовать развитию межгосударственных отношений с Китаем, Бразилией и Россией из-за несогласия с политикой этих государств. При этом он утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с этими странами. Он считает приоритетными союзниками Аргентины США и Израиль, а также намеревался отозвать уже одобренную заявку на вступление Аргентины в БРИКС.

О намерении страны отказаться от членства в БРИКС заявила накануне экономический советник Милея и кандидат на пост министра иностранных дел Диана Мондино. Она добавила, что новое руководство страны не имеет ничего ни за, ни против БРИКС.

«Мы не понимаем, в чём выгода Аргентины в данный момент. Если потом окажется, что выгода есть, мы проанализируем это», — сказала она, отвечая на вопрос РИА Новости.

В Кремле обратили внимание на ряд предвыборных заявлений нового аргентинского лидера, но будут «ориентироваться и судить по тем заявлениям, которые он будет делать после инаугурации», отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что на саммите БРИКС в Йоханнесбурге в августе этого года было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года.

Метод Трампа

Как пояснил в разговоре с RT декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС при президенте РФ Александр Чичин, Милею удалось победить в президентской гонке благодаря популистской риторике и ставке на молодых избирателей.

«Неопытному в политике Милею удалось завоевать симпатии такой же политически неопытной молодёжи благодаря эксцентричным выступлениям и популизму. Новый президент охарактеризовал ситуацию в стране как самый тяжёлый кризис в истории Аргентины. Предыдущее правительство не сумело его обуздать, а потому люди решили выбрать Милея как меньшее из зол. Свою политику избранный президент наметил широкими мазками, при этом одно его утверждение противоречит другому. Сами аргентинцы, вероятно, надеются на чудо», — отметил аналитик.

Чичин полагает, что тактику для своей предвыборной кампании новый аргентинский президент позаимствовал у экс-президента США Дональда Трампа.

«В эпатажности Милея есть доля игры. Он и должен был так ярко себя проявить, потому что был неизвестным политиком. В инфополе Милей появился всего несколько лет назад благодаря сотрудничеству со СМИ и написанию несерьёзных научных трудов с большим количеством заимствований и плагиата. Чтобы привлечь к себе внимание, он решил использовать методику Трампа, адаптировав её под латиноамериканский электорат», — продолжил эксперт.

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В свою очередь, профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Борис Мартынов в беседе с RT предположил, что ещё одним фактором, который сыграл на руку Милею, стал отличный от перонистов подход к решению проблем в экономике.

«Аргентина в конце XIX века считалась развитой страной с одним из наиболее высоких уровней жизни во всём западном полушарии. Однако прекрасное географическое положение и плодородные земли сыграли с аргентинцами злую шутку. Полагаясь исключительно на ресурсы, страна пришла к застою. С установлением власти перонистов Аргентина постепенно «скатилась» до уровня стран третьего мира. Всё благодаря невыверенным социальным программам, которые наносили серьёзный ущерб экономике и стимулировали «паразитизм» в обществе — народ ждал подачек от государства», — заявил Мартынов.

Чичин разделяет это мнение. Однако эксперт напомнил, что в истории Аргентины уже был президент с такими же, как у Милея, идеями.

«Карлос Менем провёл тотальную приватизацию, ввёл ограничения на функции ЦБ, привязал национальную валюту к доллару, а также сократил сотни тысяч госслужащих. В долгосрочной перспективе эти меры закономерно привели к массовой безработице. Кроме того, сильно вырос внешний долг, доходы от приватизации закончились, стало не хватать средств на искусственную поддержку паритета песо и доллара. Всё это привело к глубокой рецессии. Сейчас Милей говорит, что попытается избежать ошибок Менема, только не понятно, каким образом», — добавил он.

По словам Мартынова, обещания переориентировать внешнюю экономику на Запад также не возымеют желаемого эффекта.

«Китай и Бразилия — это крупнейшие торговые партнёры Аргентины. Сокращение связи с ними только из-за неприязни Милея к коммунистам повлечёт за собой катастрофические последствия для экономики», — заявил аналитик.

Сторонники Хавьера Милея

AP

© Natacha Pisarenko

Тем не менее, как полагает Чичин, «громогласные и скоропалительные» заявления Милея на митингах ещё не означают, что он реализует их на практике. Например, продолжает собеседник RT, Милей сам ещё не до конца решил, хочет он вступления Аргентины в БРИКС или нет.

«Милей должен видеть, какие экономические плюсы даёт эта организация. После избрания он должен будет действовать осмысленно. Нынешняя политическая ситуация этому способствует. Если Милей хочет удержаться у власти, нельзя уходить из экономических союзов. Дружить с США он будет только в случае победы Трампа, так что тут тоже ещё не всё решено. Внятных заявлений по поводу отношений с Россией политик также не делал. Я полагаю, что нас ждёт стагнация в отношениях. В общем, Милей пока не определился до конца со стороной, за которую будет играть», — резюмировал он.