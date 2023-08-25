«Развитие новых центров силы»: Россия намерена помочь новым членам БРИКС «войти в дело»

Россия в качестве будущего председателя БРИКС в следующем году намерена помочь новым членам группы «войти в дело». Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Москва начнёт проводить контакты с этими государствами по линии группы ещё до 1 января 2024 года, когда они официально присоединятся к БРИКС. Ранее на саммите объединения, проходившем в ЮАР, было принято решение принять в его состав Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. По словам аналитиков, подобное расширение стало важной вехой в развитии БРИКС, что говорит о превращении организации в полноценный международный институт.

Россия в качестве будущего председателя БРИКС намерена начать контакты с новыми членами объединения ещё до их официального вступления в группу. Об этом сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мне кажется, мы уже не будем дожидаться 1 января 2024 года, а заранее как будущий председатель БРИКС начнём контакты с новыми членами, (будем. — RT) помогать им войти в дело», — пообещал он.

Новых участников поздравил в ходе выступления на саммите президент России Владимир Путин.

«Хотел бы поздравить наших новых членов, которые в полноформатном масштабе будут работать в следующем году. Хочу заверить всех коллег, что мы будем продолжать то дело, которое мы с вами сегодня начали, — по расширению влияния БРИКС в мире. Имею в виду налаживание практической работы с новыми членами организации и с теми, кто будет работать в сфере БРИКС в качестве «аутрич», с нашими партнёрами, которые так или иначе уделяют внимание сотрудничеству с нашей организацией и хотели бы с нами вместе работать», — сказал глава государства.

Выступление президента России Владимира Путина на саммите БРИКС

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Напомним, в ходе 15-го саммита БРИКС, который проходил в ЮАР с 22 по 24 августа, было принято решение о расширении объединения. С 1 января 2024 года к группе присоединятся Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Эти государства были отобраны из 23 заявок, ранее поданных на вступление в БРИКС.

По словам Сергея Лаврова, в процессе отбора кандидатур на вступление в БРИКС в расчёт принимался «вес, авторитет, значение той или иной страны-претендента», а также её «позиция на международной арене».

«Потому что все выступают за то, чтобы мы пополняли наши ряды единомышленниками, странами, которые верят в многополярность, в необходимость более демократичных, справедливых международных отношений, которые настаивают на повышении роли Глобального Юга в механизмах глобального управления», — пояснил глава МИД РФ.

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На пресс-конференции по итогам саммита Сергей Лавров охарактеризовал рост БРИКС как «взрывной».

«В чём причина такого взрывного роста... БРИКС? Мне кажется, она заключается в понимании странами, которые хотят сблизиться с «пятёркой», в понимании ими глубинных причин тех процессов, которые происходят на международной арене, которые обнажили абсолютную заряженность Запада на сохранение своей гегемонии любой ценой», — сказал глава российской дипломатии.

Он подчеркнул, что гегемонизм Запада глобален и «все осознают, что цель США не только наказать Россию, используя украинский нацистский режим», но и «просто устранить любых несогласных, устранить любое инакомыслие».

В свою очередь, президент ЮАР Сирил Рамапоса, председательствовавший на саммите, назвал присоединение шести стран к БРИКС первой фазой расширения, за которой последуют и другие.

На саммите лидеры БРИКС также договорились развивать партнёрскую программу для сотрудничества с другими государствами.

«Мы также поручили министрам иностранных дел стран БРИКС и далее развивать модель стран-партнёров и составить список возможных стран-партнёров и доложить об этом на следующем саммите», — говорится в принятой по итогам форума декларации.

По мнению кандидата политических наук, доцента Академии труда и социальных отношений Павла Фельдмана, при приёме новых членов, скорее всего, учитывался также уровень экономического развития государства.

«Страны, присоединившиеся к БРИКС, по уровню своего экономического развития соответствуют критериям группы. Конечно, во внимание была принята и перспектива их дальнейшего роста, потому что БРИКС заинтересован в присоединении тех стран, которые в среднесрочной перспективе нарастят свой ВВП, будут переходить на новый технологический уклад и смогут следовать тем интеграционным обязательствам, которые обсуждаются на уровне БРИКС», — заявил аналитик в беседе с RT.

«ООН должна перестроиться»

Стоит отметить, что в принятой на саммите декларации БРИКС также отмечается необходимость реформирования международных институтов, в том числе ООН.

«Мы поддерживаем всеобъемлющую реформу ООН, включая её Совет Безопасности, с целью сделать её более демократической, представительной, эффективной и действенной», — говорится в документе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на саммите БРИКС

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Кроме того, там подчёркивается, что БРИКС также стремится «увеличить представительство развивающихся стран во всех категориях членства в Совете (Безопасности. — RT), с тем чтобы она надлежащим образом реагировала на существующие глобальные вызовы и поддерживала законные стремления развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки, включая Бразилию, Индию и ЮАР, играть более значительную роль в международных делах, в частности в Организации Объединённых Наций, включая её Совет Безопасности».

Помимо этого, лидеры стран — членов объединения выступили за реформу Всемирной торговой организации (ВТО). В документе предлагается к 2024 году вернуться к двухуровневой обязывающей системе урегулирования торговых споров, действующей для всех участников ВТО, а также безотлагательно выбрать новых членов апелляционного органа организации.

Лидеры БРИКС выразили обеспокоенность действующими в мире ограничительными мерами в торговле, «включая односторонние незаконные меры, такие как санкции, затрагивающие торговлю сельскохозяйственной продукцией». В декларации отмечается, что такие рестрикции несовместимы с правилами ВТО.

В принятом по итогам форума документе говорится и о необходимости изменения учреждений Бреттон-Вудской системы. В частности, по мнению БРИКС, развивающиеся страны должны играть более важную роль в таких организациях, как МВФ и Международный банк реконструкции и развития.

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Организация выступила за использование национальных валют в международной торговле и финансовых операциях между странами объединения.

Аналитики, со своей стороны, считают критику БРИКС относительно нынешнего состояния международных институтов обоснованной.

«О качестве функционирования этих институтов можно судить по тому, как они действовали в период пандемии и как они сейчас пытаются урегулировать международные конфликты. К сожалению, авторитет ООН и других международных интеграционных объединений сильно упал. С развитием новых центров силы ООН должна адаптироваться к меняющимся реалиям, а реалии таковы, что коллективный Запад уже не обладает былым военным, политическим и экономическим могуществом», — пояснил Фельдман.

С его точки зрения, «ООН должна перестроиться таким образом, чтобы голоса развивающихся экономик звучали там более внятно, а страны — члены БРИКС обладали возможностью влиять на процесс принятия судьбоносных для всего мира решений».

«Сейчас ООН с этими задачами не справляется», — констатировал специалист.

В свою очередь, политолог Дмитрий Евстафьев отметил, что Бреттон-Вудская система, о необходимости изменения которой высказались в БРИКС, изжила себя.

«Бреттон-Вудскую систему гарантирования безопасных взаиморасчётов с опорой на доллар можно считать умершей с момента принятия санкций против России и других государств. Сейчас главная задача состоит в том, чтобы найти адекватный механизм замещения этой системы, который устроил бы страны, которые слишком глубоко вовлечены в долларовую экономику. Это прежде всего Китай и Индия, которые, глядя на то, как обошлись с Россией или Ираном, ощущают и для себя определённую угрозу», — отметил в разговоре с RT Евстафьев.

«Антипод ЕС и НАТО»

Политологи называют 15-й саммит БРИКС важной вехой в развитии группы, поскольку на нём была достигнута договорённость о её существенном расширении.

«БРИКС из относительно замкнутого клуба и дискуссионной площадки превращается в организацию, которая готова реализовывать свои решения. Это переход от проектно-инвестиционного сообщества к полноценному институту», — уверен Евстафьев.

Участники саммита БРИКС

Gettyimages.ru

© Per-Anders Pettersson

Расширение БРИКС стало результатом сложной дипломатической работы, говорит он.

«Этот шаг был крайне непростым. И пока это только политическое решение, под которое нужно ещё подводить очень серьёзную базу, что и станет задачей российского председательства в 2024 году», — рассуждает Евстафьев.

При этом аналитик считает, что рост числа членов БРИКС создаёт дополнительные условия для дедолларизации мировой экономики.

«Возникает пространство для многосторонних финансово-инвестиционных институтов и для структурной дедолларизации взаимных расчётов и некоторых сегментов международной торговли. Это потенциальная альтернатива доллароцентричной финансовой системе», — отметил Дмитрий Евстафьев, уточнив, что БРИКС пока не достигло прорывов в этой сфере.

Павел Фельдман полагает, что «увеличение числа участников группы — это большой камень в огород коллективного Запада, который теряет влияние, в то время как БРИКС его, наоборот, наращивает». По мнению аналитика, одним из объединяющих для стран БРИКС факторов является стремление к многополярному миропорядку.