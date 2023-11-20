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Путин поздравил Хавьера Милея с победой на президентских выборах в Аргентине

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Президент России Владимир Путин поздравил Хавьера Милея с победой на президентских выборах в Аргентине.
Путин поздравил Хавьера Милея с победой на президентских выборах в Аргентине
  • AFP
  • © Emiliano Lasalvia

«Уважаемый господин Милей, примите поздравления по случаю Вашего избрания на пост президента... Желаю Вам успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также здоровья и благополучия», — говорится в тексте поздравительной телеграммы.

Путин отметил, что российско-аргентинские отношения основаны на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, и выразил надежду на дальнейшее развитие партнёрства в разных сферах.

Ранее стало известно, что победителем на выборах президента Аргентины стал политик Хавьер Милей.

Также посол России в стране Дмитрий Феоктистов выразил надежду на то, что Милей сохранит приверженность к многополярности.

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