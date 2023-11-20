Посол в Аргентине надеется, что Милей сохранит приверженность к многополярности

Россия рассчитывает, что новый президент Аргентины Хавьер Милей сохранит приверженность к многополярности, заявил посол России в стране Дмитрий Феоктистов.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам дипломата, Москва надеется на укрепление сотрудничества с Аргентиной при новом кабмине.

Кроме того, Феоктистов подчеркнул, что Россия готова к совместной работе независимо от политической конъюнктуры и всегда останется для Аргентины другом.

Ранее победителем на выборах президента Аргентины стал политик Хавьер Милей, выступающий против вступления страны в БРИКС.

Позже колумбийский лидер Густаво Петро назвал победу Милея на выборах президента в Аргентине печальной для Латинской Америки.