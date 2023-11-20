RT в Telegram
Подпишись

Песков: Россия выступает за развитие двусторонних отношений с Аргентиной

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия выступает за развитие двусторонних отношений с Аргентиной
Песков: Россия выступает за развитие двусторонних отношений с Аргентиной
  • РИА Новости

Таким образом Песков прокомментировал прошедшие в Аргентине выборы, по итогам которых новым лидером страны стал Хавьер Милей.

Как отметил Песков, Россия с уважением относится к выбору жителей Аргентины.

«Мы выступаем за дальнейшее развитие наших двусторонних отношений», — подчеркнул он.

Ранее победителем на выборах президента Аргентины стал политик Хавьер Милей.

Позже колумбийский лидер Густаво Петро назвал победу либертарианца Хавьера Милея на выборах президента в Аргентине печальной для Латинской Америки.

Также посол России в стране Дмитрий Феоктистов выразил надежду на то, что Милей сохранит приверженность к многополярности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить