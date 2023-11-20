Песков: Россия выступает за развитие двусторонних отношений с Аргентиной
- РИА Новости
Таким образом Песков прокомментировал прошедшие в Аргентине выборы, по итогам которых новым лидером страны стал Хавьер Милей.
Как отметил Песков, Россия с уважением относится к выбору жителей Аргентины.
«Мы выступаем за дальнейшее развитие наших двусторонних отношений», — подчеркнул он.
Ранее победителем на выборах президента Аргентины стал политик Хавьер Милей.
Позже колумбийский лидер Густаво Петро назвал победу либертарианца Хавьера Милея на выборах президента в Аргентине печальной для Латинской Америки.
Также посол России в стране Дмитрий Феоктистов выразил надежду на то, что Милей сохранит приверженность к многополярности.