Песков: Россия выступает за развитие двусторонних отношений с Аргентиной

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия выступает за развитие двусторонних отношений с Аргентиной

Таким образом Песков прокомментировал прошедшие в Аргентине выборы, по итогам которых новым лидером страны стал Хавьер Милей.

Как отметил Песков, Россия с уважением относится к выбору жителей Аргентины.

«Мы выступаем за дальнейшее развитие наших двусторонних отношений», — подчеркнул он.

Ранее победителем на выборах президента Аргентины стал политик Хавьер Милей.

Позже колумбийский лидер Густаво Петро назвал победу либертарианца Хавьера Милея на выборах президента в Аргентине печальной для Латинской Америки.

Также посол России в стране Дмитрий Феоктистов выразил надежду на то, что Милей сохранит приверженность к многополярности.