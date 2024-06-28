Президент Боливии: к попытке госпереворота причастны отставные военные

Президент Боливии Луис Арсе в разговоре с RT рассказал о том, что к попытке госпереворота причастны отставные военные.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ведущему RT и экс-главе Эквадора Рафаэлю Корреа.

По словам президента, на входе в правительственный дворец он встретился с мятежным генералом Суньигой, тот не смог объяснить ему, почему вывел военных и технику на улицы.

«За всем этим стоят лица, которые финансируют данное мероприятие, дают людям ложные обещания, дёргают за ниточки, а потом бесследно исчезают, бросив всех этих людей на произвол судьбы», — сказал Арсе.

Ранее Арсе рассказал RT, что попытка госпереворота в Боливии произошла из-за лития.