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Президент Боливии: к попытке госпереворота причастны отставные военные

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Президент Боливии Луис Арсе в разговоре с RT рассказал о том, что к попытке госпереворота причастны отставные военные.
Президент Боливии: к попытке госпереворота причастны отставные военные
  • AP
  • © Juan Karita

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ведущему RT и экс-главе Эквадора Рафаэлю Корреа.

По словам президента, на входе в правительственный дворец он встретился с мятежным генералом Суньигой, тот не смог объяснить ему, почему вывел военных и технику на улицы.

«За всем этим стоят лица, которые финансируют данное мероприятие, дают людям ложные обещания, дёргают за ниточки, а потом бесследно исчезают, бросив всех этих людей на произвол судьбы», — сказал Арсе.

Ранее Арсе рассказал RT, что попытка госпереворота в Боливии произошла из-за лития.

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