Уничтожены личный состав, бронетранспортёры и ЗРК: комплекс «Искандер-М» нанёс удар по месту разгрузки эшелона ВСУ
МО РФ: расчёт комплекса «Искандер-М» нанёс удар по месту разгрузки эшелона ВСУ
- © Министерство обороны РФ
-
30 июня 2024
В Запорожской области после удара ВСУ по электроподстанциям восстановлено энергоснабжение десяти сёл, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, специалисты предприятия «Таврия-Энерго» продолжают восстановительные работы на сетях электроснабжения после обстрела ВСУ Токмакского и Каменско-Днепровского муниципальных округов.
-
«Военная хроника» сообщила, что российские ракетные войска и авиация с утра работают по объектам ВСУ в Одессе.
«Настолько высокой активности и отработки по целям не было давно: поражаются цели как в промзоне Одессы, так и в Одесской области. Предположительно, идёт охота на комплексы ПВО и склады с ракетами к ним», — говорится в публикации.
-
В Донецке из-за обстрела ВСУ пострадали четыре сотрудника МЧС России, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В Петровском районе огнеборцы ведомства тушили пожар, возникший после обстрела. Появилась угроза повторного артудара. Обстрел настиг их во время эвакуации», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники МЧС самостоятельно добрались до больницы, пострадавших госпитализировали.
-
-
За ночь над промышленной зоной Липецка было сбито девять украинских БПЛА, заявил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что пострадавших нет, на месте падения обломков продолжают работать сотрудники спецслужб.
-
Пострадавших из-за атаки украинских беспилотников в Воронежской области, по предварительным данным, нет, заявил глава региона Александр Гусев. По его словам, оперативные службы проводят поиск обломков БПЛА.
-
Из утреннего сообщения Минобороны РФ следует, что за ночь средства ПВО уничтожили в общей сложности 36 украинских беспилотников над российскими регионами.
Так, 15 БПЛА поражено над территорией Курской, девять — над Липецкой, по четыре беспилотника — над Воронежской и Брянской и по два БПЛА над территориями Орловской и Белгородской областей.
-
Кадры удара «Искандера-М» по месту разгрузки эшелона ВСУ.
-
Расчёт ОТРК «Искандер-М» нанёс удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона с украинской военной техникой в районе населённого пункта Украинка Запорожской области, заявили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, в результате удара уничтожены личный состав ВСУ, бронетранспортёры M113 производства США, топливозаправщики, ЗРК «Бук-М1», БМП-2 и другие виды грузового и автомобильного транспорта.