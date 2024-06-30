Уничтожены личный состав, бронетранспортёры и ЗРК: комплекс «Искандер-М» нанёс удар по месту разгрузки эшелона ВСУ

МО РФ: расчёт комплекса «Искандер-М» нанёс удар по месту разгрузки эшелона ВСУ

Расчёт ракетного комплекса «Искандер-М» нанёс удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона с вооружением и военной техникой ВСУ в Запорожской области, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, поражены личный состав ВСУ, бронетранспортёры М113, топливозаправщики, а также ЗРК «Бук-М1», БМП-2 и другие виды транспорта.

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