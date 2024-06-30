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Уничтожены личный состав, бронетранспортёры и ЗРК: комплекс «Искандер-М» нанёс удар по месту разгрузки эшелона ВСУ

МО РФ: расчёт комплекса «Искандер-М» нанёс удар по месту разгрузки эшелона ВСУ

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Сергей Гусаров
Расчёт ракетного комплекса «Искандер-М» нанёс удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона с вооружением и военной техникой ВСУ в Запорожской области, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, поражены личный состав ВСУ, бронетранспортёры М113, топливозаправщики, а также ЗРК «Бук-М1», БМП-2 и другие виды транспорта.
Уничтожены личный состав, бронетранспортёры и ЗРК: комплекс «Искандер-М» нанёс удар по месту разгрузки эшелона ВСУ
  • © Министерство обороны РФ
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  • 30 июня 2024

    В Запорожской области после удара ВСУ по электроподстанциям восстановлено энергоснабжение десяти сёл, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

    По его словам, специалисты предприятия «Таврия-Энерго» продолжают восстановительные работы на сетях электроснабжения после обстрела ВСУ Токмакского и Каменско-Днепровского муниципальных округов.

  • «Военная хроника» сообщила, что российские ракетные войска и авиация с утра работают по объектам ВСУ в Одессе.

    «Настолько высокой активности и отработки по целям не было давно: поражаются цели как в промзоне Одессы, так и в Одесской области. Предположительно, идёт охота на комплексы ПВО и склады с ракетами к ним», — говорится в публикации.

  • В Донецке из-за обстрела ВСУ пострадали четыре сотрудника МЧС России, сообщили в пресс-службе ведомства.

    «В Петровском районе огнеборцы ведомства тушили пожар, возникший после обстрела. Появилась угроза повторного артудара. Обстрел настиг их во время эвакуации», — говорится в сообщении.

    Отмечается, что сотрудники МЧС самостоятельно добрались до больницы, пострадавших госпитализировали.

  • За ночь над промышленной зоной Липецка было сбито девять украинских БПЛА, заявил губернатор региона Игорь Артамонов.

    Он уточнил, что пострадавших нет, на месте падения обломков продолжают работать сотрудники спецслужб.

  • Пострадавших из-за атаки украинских беспилотников в Воронежской области, по предварительным данным, нет, заявил глава региона Александр Гусев. По его словам, оперативные службы проводят поиск обломков БПЛА.

  • Из утреннего сообщения Минобороны РФ следует, что за ночь средства ПВО уничтожили в общей сложности 36 украинских беспилотников над российскими регионами.

    Так, 15 БПЛА поражено над территорией Курской, девять — над Липецкой, по четыре беспилотника — над Воронежской и Брянской и по два БПЛА над территориями Орловской и Белгородской областей.

  • Кадры удара «Искандера-М» по месту разгрузки эшелона ВСУ.

  • Расчёт ОТРК «Искандер-М» нанёс удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона с украинской военной техникой в районе населённого пункта Украинка Запорожской области, заявили в Минобороны РФ.

    По данным ведомства, в результате удара уничтожены личный состав ВСУ, бронетранспортёры M113 производства США, топливозаправщики, ЗРК «Бук-М1», БМП-2 и другие виды грузового и автомобильного транспорта.

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